Obwaldner Fitnessmodel ist Schweizer Vizemeister An den Schweizermeisterschaften des Bodybulding- und Fitnessverbands holt der Giswiler Peter Wälti den zweiten Rang.

Der Giswiler Peter Wälti erreichte an der Schweizer Meisterschaft des Bodybuilding- und Fitnessverbands in Estavayer den zweiten Rang. «Damit ging für mich nach jahrelanger Arbeit ein Traum in Erfüllung», sagt der 36-Jährige zu seinem Erfolg am vorletzten Wochenende.

Peter Wätli holt den zweiten Rang in der Kategorie «Men's Physique». Bild: PD

Wälti betreibt Fitnesswettkämpfe in der Kategorie «Men’s Physique», die Klasse der Fitnessmodels. «Hier ist nicht die grösste Muskelmasse entscheidend, sondern die Gesamterscheinung», sagt Peter Wälti. Er trainiert seit rund zehn Jahren.