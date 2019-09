Obwaldner Gemeinden setzen sich für ein Ja zur Steuererhöhung ein Die Gemeinden unterstützen die Finanzvorlage 2020 und begrüssen besonders die Möglichkeit zur Gewährung von Steuerrabatten.

In wenigen Wochen stimmt Obwalden über die Finanzvorlage 2020 ab. (Symbolbild: Manuela Jans-Koch)

(pd/fhe) Am 22. September stimmt das Obwaldner Stimmvolk über den Nachtrag zum Steuergesetz (Finanzvorlage 2020) ab. Die Obwaldner Gemeinden erachten diese Abstimmung als wegweisend, wie Vertreter am Dienstagmorgen vor den Medien betonten. Die Gemeindepräsidienkonferenz und die einzelnen Ratsgremien haben sich in den letzten Monaten mehrfach mit der Finanzsituation des Kantons Obwalden befasst. «Die Obwaldner Gemeinden sind bereit, zusammen mit dem Kantonsparlament und dem Regierungsrat Verantwortung für eine nachhaltige Finanz- und Steuerpolitik im Kanton Obwalden zu übernehmen. Nur wenn Kanton und Gemeinden über ein stabiles finanzielles Fundament verfügen, kann die Attraktivität des Kantons Obwalden weitergeführt und gefestigt werden», bezog der Giswiler Gemeindepräsident Beat von Wyl in seiner Funktion als Vorsitzender der Gemeindepräsidienkonferenz Position. Die Obwaldner Gemeinden befürworten entsprechend den Nachtrag zum Steuergesetz

Wichtiger Beitrag zu ausgeglichenem Staatshaushalt

Mit diesen Steuergesetzanpassungen und der damit verbundenen moderaten Steuererhöhung werde ein wichtiger Beitrag für einen ausgeglichenen Staatshaushalt geleistet. Die erfolgreiche Steuerstrategie des Kantons Obwalden könne damit konsequent weitergeführt werden, hielten die Gemeinden weiter fest. Die Obwaldner Gemeinden leisteten mit der Beteiligung an den Zahlungen des interkantonalen Finanzausgleichs (NFA) einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des kantonalen Finanzhaushalts. Der Überprüfung weiterer Massnahmen stünden die Gemeinden offen gegenüber, sofern gewisse Rahmenbedingungen eingehalten seien. Stellvertretend hielt der Alpnacher Gemeindevizepräsident und Finanzchef Marcel Moser fest: «Weitere Verschiebungen von Aufgaben vom Kanton zu den Gemeinden sind nur zielführend, wenn der Entscheidungs- und Finanzierungsträger auf der gleichen staatlichen Ebene angesiedelt ist.» Mit der Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden solle dies erreicht werden.

Steuerrabatt ermöglicht Flexibilität

Die vorgesehenen rechtlichen Anpassungen, die es den Gemeinden zukünftig erlauben, Steuerrabatte zu gewähren, werden sehr begrüsst. Dieses neue Instrument ermöglicht es jeder Gemeinde, angepasst an ihre jeweilige finanzielle Situation, flexibel zu reagieren. «Für Sarnen ist die Gewährung eines Steuerrabatts aktuell ein Thema. So können wir mindestens punktuell einen Teil der moderaten kantonalen Steuererhöhung kompensieren», führte der Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger aus. Sarnen wie alle anderen Obwaldner Gemeinden können über die Anwendung eines allfälligen Steuerrabatts frühestens befinden, sobald das Instrument durch die Volksabstimmung vom 22. September geschaffen ist.