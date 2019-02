Obwaldner Kantonalbank legt gutes Jahresergebnis vor Die Obwaldner Kantonalbank blickt auf ein Geschäftsjahr mit gutem Ergebnis zurück. Der Geschäftserfolg übertrifft die Erwartungen, auch wenn er mit 22,70 Millionen Franken den Vorjahreswert nicht ganz erreicht. Die OKB zahlt die rekordhohe Dividende von 34 Prozent pro Partizipationsschein aus.

Der provisorische Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank in Sarnen. (Archivbild: Adrian Venetz)

Besonders das operative Geschäft sei 2018 überaus erfreulich verlaufen, schreibt die Obwaldner Kantonalbank (OKB) in einer Mitteilung. Bei den eigenen Wertschriften musste die Bank hingegen aufgrund der negativen Kursentwicklungen an den Finanzmärkten deutliche Verluste hinnehmen. Ohne diese und den eigenen Finanzanlagen wäre das Ergebnis um über 3 Millionen Franken höher ausgefallen. Dies unterstreiche das gute Abschneiden des operativen Geschäfts.

Dank der guten Ergebnisentwicklung und der soliden Eigenmittelausstattung lässt die OKB die Dividende pro Partizipationsschein bei 34 Prozent auf dem Nominalwert. Dies entspricht einer Rendite von 3,25 Prozent bei einem Jahresendkurs von 1045 Franken. Der Kanton Obwalden erhält wie 2017 insgesamt 9,82 Millionen Franken als Gewinnausschüttung und Abgeltung der Staatsgarantie. «Mit einer Eigenkapitalquote nach Gewinnverteilung von 9,48 Prozent präsentiert sich die OKB als gut kapitalisiert und sehr stabil», so die Mitteilung.

Zinsgeschäft deutlich über Budget

Der Netto-Erfolg im Zinsengeschäft übertreffe mit 48,1 Millionen Franken den budgetierten Wert klar und falle um 3 Prozent höher aus als im Vorjahr. Gestützt werde das Zinsergebnis vom Wachstum bei den Kundenausleihungen im zweiten Semester. Insgesamt erzielten die Kundenausleihungen brutto im Berichtsjahr einen Zuwachs von 96 Millionen Franken respektive ein Plus von 2,8 Prozent. Die erhöhten Handelsaktivitäten liessen den Kommissionsertrag im Wertschriften- und Anlagegeschäft gegenüber 2017 um 2,6 Prozent steigen. Die OKB erwirtschaftete einen Ertrag von 5,70 Millionen Franken.

Verglichen mit dem Geschäftsjahr 2017 liege das Wachstum der effektiven Kundengelder mit einem Plus von 47,1 Millionen Franken noch bei einem Drittel, schreibt die Bank weiter. Ausschlaggebend dafür sei die grosse Volatilität bei den Unternehmerkonten. Der Grossteil der im Vorjahr massiv zugeflossenen Gelder hätten die Unternehmer im Berichtsjahr für betriebliche Zwecke genutzt oder reinvestiert.

Ausgaben sind gestiegen

Der Geschäftsaufwand fällt mit 30,2 Millionen Franken um 2,5 Prozent höher aus als 2017, jedoch tiefer als erwartet. Der Personalaufwand hält sich trotz eines durchschnittlich höheren Bestandes an Mitarbeitenden auf Vorjahreshöhe. Die Investitionen in digitale Technologien und in die im Herbst eingeführte kostenlose Erdbebenversicherung im Hypothekarbereich lassen die Betriebskosten steigen.

Die OKB hat von der Gemeinde Sarnen Ende Januar 2019 die Baubewilligung für den Neubau des Hauptsitzes «Quadrum» erhalten. Im Mai beginnen in Sarnen Nord die Vorbereitungsarbeiten. Der offizielle Spatenstich ist noch vor den Sommerferien 2019 geplant. Damit beginnt die erste Bauetappe mit den Tiefbauarbeiten.

Ein weiteres Bauprojekt beschäftigt die OKB im laufenden Jahr. Es ist dies der komplette Umbau der Räumlichkeiten der Filiale Kerns. Damit den Kunden der Service auch während des Umbaus zur Verfügung steht, wird die Bank ein Provisorium aufstellen. (mu/pd)