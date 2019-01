Obwaldner Kantonsrat will Budgetdebatte nicht verschieben Der Obwaldner Kantonsrat hat beschlossen, das Budget 2019 zu behandeln. Ein Antrag, das Geschäft wegen des eingereichten Referendums gegen das Finanzhaushaltsgesetz erst im Juni zu behandeln, wurde klar abgelehnt. Markus von Rotz

Eröffnungssitzung des Kantonsrats Obwalden zur Legislatur 2018/22. (Bild Markus von Rotz (Sarnen, 29. Juni 2018))

Den Antrag zur Abtraktandierung hatte Branko Balaban (FDP, Sarnen) im Namen einer Mehrheit der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission gestellt. Man solle erst die Abstimmung über das Finanzhaushaltsgesetz abwarten. Es sei zwar «eine schwierige Situation», die Voraussetzungen, um Notrecht anzuwenden, seien aber nicht gegeben.

Die Fraktionen sprachen sich grossmehrheitlich für die Behandlung aus. Das Budget werde im Mai nicht anders aussehen, also könne man auch jetzt schon entscheiden. Bei einer Verschiebung des Entscheids steige nur die Verunsicherung in der Bevölkerung, in der Verwaltung und bei den übrigen Kantonen. Landammann Christoph Amstad betonte: «Tendenziell werden keine Kosten eingespart, aber es könnten zugesicherte Bundesbeiträge verfallen.»

Nach einer gut halbstündigen Diskussion über den Ordnungsantrag lehnte der Kantonsrat die Verschiebung des Entscheids über das Budget 2019 mit 40 zu 5 Stimmen bei drei Enthaltungen klar ab. Die meisten Stimmen für die Verschiebung kamen von SVP und FDP.

Im Saal befanden sich unüblich viele Besucher, auch einige Medien mehr als sonst haben die Debatte verfolgt.

Das Parlament hatte das Budget bereits im Dezember abtraktandiert und somit einen budgetlosen Zustand zu Jahresbeginn in Kauf genommen. Weil das Stimmvolk die Finanzstrategie 27+ abgelehnt hatte, klaffte ein 40-Millionen-Franken-Loch im Kantonshaushalt. Dieses konnte dank Gesetzesänderungen und Einmalabschreibung teilweise gestopft werden, weil das Defizit mit 11,5 Millionen Franken aber noch immer zu gross ist, hebelte der Rat die Schuldenbegrenzung aus.

Gegen diese Änderungen im Finanzhaushaltsgesetz ergriff allerdings eine Privatperson das Referendum. Am 28. Januar wird klar sein, ob die nötigen 100 beglaubigten Unterschriften zusammengekommen sind. Eine allfällige Volksabstimmung ist für den 19. Mai angesetzt.

Das Parlament kann allerdings trotzdem ein Budget verabschieden. Gegen diesen Entscheid kann kein Rechtsmittel eingelegt werden, auch wenn das Volk das Referendum annehmen würde.

Zwei Rücktritte aus dem Kantonsrat

Ratspräsident Peter Wälti gab den Rücktritt zweier Mitglieder auf Mitte Jahr aus dem Kantonsparlament bekannt.

Urs Keiser (CVP, Sarnen) sagte, wegen eines stärkeren beruflichen Engagements sei es «ein bisschen früher als ursprünglich geplant» Zeit, jemand Neuem Platz zu machen. Keiser war 2010 in den Kantonsrat gewählt worden. Erster Ersatzmann wäre Dominik Imfeld.

Seine Belastung sei durch die Wahl zum Präsidenten der Korporation Kerns «nicht kleiner geworden», sodass es ihm «einfach zu viel werde», begründete Markus Ettlin (CVP, Kerns) in seinem Rücktrittsschreiben, warum er auch per Ende Amtsjahr zurücktritt. Ettlin sitzt seit 2010 im Kantonsrat. Mögliche Nachfolger sind Walter Abächerli oder die frühere Gemeinderätin Sonnie Burch.