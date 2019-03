Obwaldner Matchschützen: Nicole Vogler siegt mit Rekord Der Matchschützen-Verband Obwalden führte die ­kantonalen Meisterschaften für Luftgewehr und Luftpistole 10 Meter durch. Nicole Vogler erreichte mit 593 Punkten ein Resultat von nationaler Bedeutung. Hansruedi Röthlin

Die neue Rekordhalterin Nicole Vogler aus Sachseln. (Bild: hr)

Der Wettkampf wurde von den Luftgewehrschützen Sarneraatal unter der Leitung von Kurt Neiger sehr gut organisiert, und mit einer grossen Anzahl Teilnehmer belohnt. Wer im Feld der Luftgewehr-Elite zu Obwaldner Meisterehren kommen wollte, sah sich vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Mit Nicole Vogler, Andrea Merkofer und Melanie Kistler waren drei Frauen am Start, die alle in den vergangenen Jahren schon mehrere Male auf der Siegerliste standen. Besonders motiviert war Melanie Kistler, da sie zuvor an der Zentralschweizer Meisterschaft sensationell den vierten Platz erreicht hatte.

Nationale Bedeutung

Den perfekten Start erwischte diesmal Nicole Vogler aus Sachseln. Sie begann das 60-schüssige Programm mit 20 Volltreffern und distanzierte die gesamte Konkurrenz vorentscheidend um acht und mehr Punkte. Weil im Teilnehmerfeld niemand in den vier folgenden Passen Boden gutmachen konnte, landete Nicole Vogler einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Mit total 593 Punkten erreichte sie ein Resultat mit nationaler Bedeutung und stellte damit einen klaren Obwaldner Kantonalrekord auf. Hinter der souveränen Siegerin Nicole Vogler klassierte sich Andrea Merkofer, Lungern. Hauchdünn war die Entscheidung um den dritten Platz zwischen den punktgleichen Teilnehmerinnen Karin Britschgi und Melanie Kistler (Innenzehner 29:28).

Nicole Vogler bewies ihr Können mit dem Luftgewehr auch an der Schweizer Meisterschaft in Bern, wo sie in einem starken Teilnehmerfeld mit 618,1 Punkten den zwölften Platz belegte und namhafte Athletinnen hinter sich liess. Die Qualifikation für den Final der Besten verpasste sie nur um einen Punkt.