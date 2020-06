Obwaldner Parlament spricht Geld für Kantonsmarketing

Kantonsrat: Fehlende Transparenz bei Swisslos-Gelder in Obwalden bemängelt

Obwalden passt das kantonale Recht an das neue Geldspielgesetz des Bundes an. Die Vorlage war im Parlament am Freitag unbestritten. Für Diskussionen sorgte dagegen die Vergabe der Swisslos-Gelder.