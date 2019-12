Wie in den vergangenen Jahren üblich, haben sich die Parteien bei den Kandidaturen für das Ober- und das Kantonsgericht abgesprochen und so viele Kandidaten angemeldet, wie Sitze zu vergeben sind. Zu einer Kampfwahl kommt es voraussichtlich höchstens bei einem Kantonsgerichtspräsidium (siehe Haupttext).





Obergericht, 16 Mitglieder:

Bisher: Heinz Huber-Bucher, FDP, Sachseln, Peter Imfeld, FDP, Bürglen, Alois Vogler, CVP, Alpnach, Susanne Burch, SVP, Stalden, Martin Dahinden, SP, Alpnach, Christoph Imhof, SVP, Wilen, Samuel Lüthold, CVP, Alpnach, Oliver Matti, CVP, Engelberg, Ruth von Rotz, SVP, Sarnen, Lukas Walpen, CVP, Sarnen.



Neu: Barbara Dahinden, CSP, Giswil, Ernst Ettlin, CSP, Kerns, Bernadette Halter Zeier, SP, Alpnach, Antoinette Reindl-Wyrsch, SVP, Engelberg, Michele Rossi, SVP, Alpnach, Martina Strebel, CVP, Engelberg.





Kantonsgericht, 8. Mitglieder:

Bisher: Veronika Burch-Abächerli, CVP, Stalden, Hans Peter Huez, FDP, Flüeli, Johann Waser, SVP, Engelberg, Werner Dreyer, FDP, Sachseln, Brigitta Wallimann-Hari, SVP, Sachseln, Linda Hofmann-Jakober, CSP, Sarnen.

Neu: Monika Amstutz, CVP, Kerns, Anton Pfleger, CVP, Kerns.



Gerichtspräsidien:

Obergericht: Andreas Jenny, Rechtsanwalt, 59, und Stefan Keller, Rechtsanwalt, 43, beide aus Sachseln, stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung und sind von allen Parteien nominiert.



Kantonsgericht: Die zwei bisherigen Präsidenten Lorenz Burch, Rechtsanwalt, 47, Kerns, und Monika Omlin, Rechtsanwältin, 46, Sachseln, sind von allen Parteien zur Wiederwahl vorgeschlagen. Neu schlagen die Parteien zudem für den dritten Präsidiumssitz Andrea Imfeld-Gasser, 39, Rechtsanwältin, Ramersberg, vor. Der bisherige Präsident Roland Infanger, 55, Sarnen, kandidiert ohne Parteiunterstützung als Unabhängiger «für Recht und Gerechtigkeit».



Wird bis diesen Mittwoch keine Kandidatur zurückgezogen, sind die Kandidaten still gewählt. Fürs Kantonsgerichtspräsidium sind die Wahlen auf 9. Februar angesetzt, ein allfälliger 2. Wahlgang fände am 15. März statt.