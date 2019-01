Obwaldner Regierung kann den zwei Männern aus Eritrea nicht helfen Zwei junge Eritreer dürfen in Obwalden ihre berufliche Ausbildung nicht weiterführen, nachdem ihre Asylgesuche abgewiesen wurden. Eine Petition hatte sich für die beiden eingesetzt, die Regierung winkt nun ab. Das Thema kommt auch im Kantonsrat aufs Tapet.

Ein Asylbewerber im Zentrum auf dem Glaubenberg. (Symbolbild Dominik Wunderli (Sarnen, 1. Oktober 2016))



Das Bundesverwaltungsgericht habe das Asylgesuch letztinstanzlich abgewiesen, damit verfügten die beiden Männer seit dem 4. Januar 2019 nicht mehr über ein rechtmässiges Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Eine Arbeitsberechtigung sei jedoch an diese Vorgabe geknüpft, teilte der Regierungsrat am Freitag mit. Der Kanton könne keine neue Beschäftigungsbewilligung ausstellen, ohne gegen das Gesetz zu verstossen.

Ein «Komitee für Menschenwürde im Asyl» wollte mittels einer Petition erreichen, dass die beiden Eritreer ihre Lehre in einem Metallbaubetrieb in Kägiswil beenden können. Die Betroffenen leben seit rund vier Jahren in der Schweiz, hatten im Sommer ihre Ausbildung angetreten und haben Arbeitsverträge bis 2020 respektive 2022.

Der Regierungsrat anerkenne, dass die beiden Personen aktiv eine Berufsausbildung angestrebt und diese motiviert vorangetrieben haben. Ihm sei auch bewusst, dass sie nun in die Nothilfe fallen, weil mit dem abschlägigen Asylentscheid und der Wegweisung ein Arbeitsverbot verbunden ist.

Das habe Kostenfolgen für den Kanton und die Gemeinde sowie betrieblichen Auswirkungen für den Arbeitgeber der beiden eritreischen Staatsangehörigen. Trotzdem müsse sich die Regierung an rechtsstaatlichen Grundsätze und geltenden Gesetze halten.

Vorstoss im Kantonsrat eingereicht

Die zwei Alpnacher CSP-Kantonsräte Leo Spichtig und Walter Wyrsch wollen in einer am Donnerstag eingereichten Interpellation von der Regierung wissen, ob sie bereit sei, sich zur Situation der geplanten Ausschaffungen von zwei jungen Eritreern zu äussern und welche Möglichkeiten sie sehe, «um sich für die beiden Lehrlinge einzusetzen».

Ihrem Arbeitgeber fehlten nun in einer Zeit, in der die Suche nach Lehrlingen schwierig sei, zwei motivierte Mitarbeiter. Zudem sei bereits viel Geld in Deutschkurse, Schule und so weiter investiert worden. Eine Zwangsausschaffung nach Eritrea sei nicht möglich, weil ein dafür nötiges Abkommen fehle. Anderseits wäre es laut den Interpellanten wichtig, den jungen Männern im Hinblick auf eine Rückkehr in ihre Heimat eine Ausbildung mit auf den Weg zu geben.(sda/mvr)