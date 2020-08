Video Obwaldner Regierungsrätin in Video-Botschaft: «Wenn wir – mit Abstand – zusammenstehen, schaffen wir das» Die Obwaldner Regierung appelliert per Video an die Bevölkerung.

(rem) In einer Videobotschaft wendet sich Regierungsrätin Maya Büchi-Kaiser an die Obwaldner Bevölkerung: «Gemeinsam haben wir das Coronavirus in den vergangenen Monaten gut in Schach gehalten. Ihre Solidarität hat dabei die wichtigste Rolle gespielt. Im Namen des Regierungsrats danke ich Ihnen ganz herzlich.»

Solidarität bleibe wichtig, so die Obwaldner Finanz- und Gesundheitsdirektorin. «Falls Sie in ein sogenanntes Risikoland gereist sind, sind Sie dazu verpflichtet, sich nach Ihrer Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne zu begeben und sich innert zwei Tagen bei den Gesundheitsbehörden zu melden.»