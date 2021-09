Obwaldner Umwelttagung Regierungsrat Hess: «Die Energiewende muss Spass machen» Die CVP Obwalden hat ihre Ziele für die kantonale Energie- und Umweltpolitik präsentiert. Regierungsrat Josef Hess sprach dabei auch «mangelnde Effizienz» oder fragwürdige Abläufe bei den Behörden an.

Wie steht es um die Klimapolitik des Kantons Obwalden? Dieser Frage hat sich die vierte Obwaldner Energie- und Umwelttagung gewidmet, die am vergangenen Samstag in den Räumlichkeiten der Küng Holzbau AG in Alpnach stattfand. Josef Hess, Vorsteher des Bau- und Raumentwicklungsdepartements, gab mit seinem Impulsreferat «Rückblick und Ausblick der Energie- und Klimapolitik in Obwalden», eine zielsichere Steilvorlage für die engagierte, rund drei Stunden dauernde Tagung.

Was die Obwaldner Politik im Allgemeinen und die Regierung im Besonderen in den vergangenen zehn bis 15 Jahren erreicht oder eben noch nicht erreicht haben, sprach der ausgebildete Forstingenieur Hess offen aus. Seine Grafiken veranschaulichten den besorgniserregenden globalen Klimawandel, dessen Ursachen und die damit zusammenhängende CO 2 -Konzentration stellte Hess anhand von Langzeitmessungen dar. Der Regierungsrat sprach dabei auch die Wetterphänomene der jüngsten Zeit an.

Klare Ziele für die Zukunft

Lokale Ereignisse wie Hochwasser, Hangmuren, aber auch Trockenheit, Waldbrände, Hitze und Schneemangel waren für den Referenten ein Grund, über die energiepolitischen Herausforderungen der nationalen und kantonalen Politik zu sprechen. Diesbezüglich habe das Obwaldner Energiekonzept von 2009 eine «erfreuliche Wirkung» gezeitigt, habe das Departement von Hess im April festgestellt (wir berichteten). Der Baudirektor blieb jedoch auch selbstkritisch. Hin und wieder «mangelnde Effizienz» oder fragwürdige Abläufe in der Verwaltung mochte er nicht verheimlichen. Das neue Energie- und Klimakonzept 2035 soll nun den Weg in Zukunft weisen. Die Ziele seien deutlich gesetzt: Versorgungssicherheit, mehr erneuerbare Energie aus Wasser, Sonne, Biomasse und Wind, aber ebenso die Beibehaltung des aktuellen Lebensstandards. Hess bekräftigte:

«Die Energiewende muss Spass machen.»

Regierungsrat Josef Hess bei seinem Referat. Bild: Primus Camenzind (Alpnach, 18. September 2021)

In einem der vier folgenden Kurzreferate sprach Kantonsrat Dominik Imfeld über den Strom aus diesen erneuerbaren Quellen. Es seien «Energiequellen, die im menschlichen Zeithorizont für nachhaltige Energieversorgung praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen», sagte der Maschineningenieur aus Sarnen.

Auf die Frage «Elektromobilität – Zukunft oder Zeiterscheinung?» ging der Sarner Gemeinderat Raphael Disler ein. Er führte durch die Entwicklung ab dem Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Renaissance der Elektromobile um 1990. Dreissig Jahre später sieht Disler in der Elektromobilität die Zukunftslösung. «Aber das heisst nicht, dass damit alles besser wird.» Grosse Autos und ein zu häufiges Fahren würden nach wie vor grosse Emissionen nach sich ziehen.

Bauern wollen Treibhausgase verringern

Die Landwirtschaft habe die Zeichen der Zeit erkannt, sagte die Kantonsrätin Franziska Gasser in ihrem Referat. «Die Mitschuld am Klimawandel war für die Bauernschaft nicht so einfach hinzunehmen», erklärte die Bäuerin aus Lungern. Sie zeigte auf, dass in der Landwirtschaft heute einiges getan werde, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. «Die Bauern brauchen dazu jedoch Hilfe von aussen.»

Gastgeber Stephan Küng nannte in seinem Schlussreferat das oberste Ziel seiner Firma: «Energiesparen beim Bauen». Erreicht werden soll dieses mit einer umweltschonenden, energieeffizienten und nachhaltigen Produktionsweise.