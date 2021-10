Wahlen Regierungsrat Daniel Wyler tritt erneut zur Wahl an Der SVP-Politiker hat bekannt gegeben, erneut kandidieren zu möchten. Voraussichtlich wird ihn seine Partei an ihrer Versammlung auch wählen.

Der Obwaldner Regierungsrat Daniel Wyler stellt an den Gesamterneuerungswahlen im März zur Wiederwahl zur Verfügung. Die Nomination erfolgt laut Medienmitteilung am Parteitag vom 4. November. Am selben Abend wird die SVP die Parolen für die Eidgenössischen Abstimmungen vom 28. November zur Pflegeinitiative, zur Justizinitiative, zum Covid-Gesetz und zum kantonalen Referendum betreffend Gesundheitsgesetz fassen.

Regierungsrat Daniel Wyler. Bild: Anian Heierli (Sarnen, 25. Juni 2021)

Daniel Wyler führt das Volkswirtschaftsdepartement und sagt: «Dieses Departement hat vielfältigste Aufgaben zu bewältigen: von der Volks- und Landwirtschaft zum Tourismus, vom Arbeitsamt und den Technischen Inspektoraten bis zur Migration, vom Umweltschutz und dem öffentlichen Verkehr zum Grundbuch und der Grundbuchbereinigung, vom Handelsregister bis zur Arbeitslosenkasse und dem RAV. In all diesen Bereichen arbeiten engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.» (zgc)