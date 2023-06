Obwalden Polizei stellt aktive Suche nach dem 72-jährigen Kurt Hess ein: Eventuell ist eine unbekannte Frau involviert Seit mehr als einer Woche wird der Obwaldner vermisst. Die Polizei hat die aktive Suche eingestellt und geht von einer anderen Zeit des Verschwindens aus als ursprünglich kommuniziert. Verschiedene Gerüchte machten die Runde.

Der 72-Jährige Kurt Hess wird seit dem 11. Juni vermisst. Bild: PD

Seit nun mehr als einer Woche wird der 72-jährige Kurt Hess aus Alpnach vermisst. Zuerst meldete die Polizei, Hess sei am 11. Juni um 10 Uhr zuletzt gesehen worden. Mittlerweile geht die Polizei aber von einer anderen Uhrzeit aus. Auch weil sich vergangene Woche das Gerücht verbreitete, dass Hess an jenem Sonntag zuletzt um 19 Uhr gesichtet wurde. Und zwar in Begleitung einer Dame mit dunklen kurzen Haaren im Gebiet Badi-Beizli Städerried.

«Wir gehen sämtlichen Hinweisen auf den Grund und versuchen, diese zu verifizieren, so auch den Anhaltspunkt mit der unbekannten Frau», sagt Christoph Fries, Leiter der Kriminalpolizei Obwalden, auf Anfrage. «Leider haben sich daraus bisher keine neuen Suchansätze ergeben.» Momentan habe die Polizei noch viele Hinweise, die sie bearbeite.

Hess wurde am Montagmorgen, 12. Juni, um 11 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Seither haben Familienangehörige, Kollegen, Vereine, Rettungsorganisationen und die Polizei mit Wärmebildkameras und einem Super-Puma nach dem Verschollenen gesucht.

Auch ein Facebook-Post, der mehr als 440-mal geteilt wurde, macht die Runde. «Bisher ist die Suche erfolglos gewesen, deshalb haben wir für den Moment die aktive Suchaktion eingestellt», sagt Fries weiter. «Wir halten uns bereit, diese jederzeit wieder aufzunehmen, sollten sich weitere relevante Hinweise ergeben.»

Trotzdem ist die Polizei weiterhin froh um jegliche Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Beobachtungen, welche die Zeit von Sonntag- bis Montagabend, 11. bis 12. Juni, oder aktueller betreffen. Auch konkrete Hinweise zu möglichen Zielen von Hess, beispielsweise aus einem Gespräch mit ihm, seien hilfreich.

Hess ist 1,73 Meter gross, von schlanker Statur und trägt möglicherweise dunkle Jeans und ein graues Oberteil. Er ist leicht dement, jedoch gut zu Fuss. Gemäss Polizeiangaben dürfte er zu Fuss oder mit dem ÖV unterwegs sein. Personen, die Angaben zum Vermissten machen können oder diesen seit Sonntagmorgen gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Obwalden unter der Telefonnummer 041 666 65 00 zu melden.