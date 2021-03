Ökumenischer Weltgebetstag Frauen aus Vanuatu gestalten den Gottesdienst in Kägiswil Jeweils am ersten Freitag im März findet weltweit der ökumenische Weltgebetstag statt. Und überall wird in der jeweiligen Sprache nach derselben Liturgie gefeiert, die jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land verfasst wird.

Farbenfroh wird der Gottesdienst zum diesjährigen Weltgebetstag; die Liturgie dazu stammt aus dem Pazifik-Inselstaat Vanuatu. Im Bild: Rahima Heuberger. Bild: PD/Thomas Lauber

(sez) «Auf festen Grund bauen» – so lautet das Thema der diesjährigen Liturgie des Weltgebetstages. Sie stammt aus der Feder von Frauen aus Vanuatu, einer Inselgruppe im Südpazifik, die Teil des berühmten pazifischen Feuerrings ist. In der ökumenischen Feier vom kommenden Freitag in der Pfarrkirche Kägiswil wird ein Film gezeigt von Rahima Heubergers Reise nach Vanuatu Anfang 2020. Heuberger ist Pfarrerin in Wollerau und Mitglied des Schweizer Komitees des Weltgebetstages.

Auch Gläubige aus Sarnen sind dabei willkommen: Der Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist um 19.15 Uhr beim Parkplatz hinter der reformierten Kirche Sarnen. Nach der Feier darf gerne bei Kaffee und Gebäck weiterdiskutiert werden.

Gemeinsamer Gottesdienst für drei Gemeinden

Künftig werden Sarnen, Stalden und Kägiswil immer eine gemeinsame Weltgebetstag-Feier anbieten. Die Feier werde künftig alternierend in einer der drei Gemeinden stattfinden. Das Vorbereitungsteam in Sarnen besteht aus Esther Bucher, Anita Gasser, Maria Kathriner, Monika Küchler, Renate Weber und Claudia Britschgi an der Orgel.