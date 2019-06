Oldtimer lassen in Sarnen die Vergangenheit aufblühen Auf den Strassen von Sarnen und Umgebung wird am kommenden Pfingstwochenende die Zeit zurückgedreht. Automobile Zeugen längst vergangener Epochen sind am Oldtimer in Obwalden zu bestaunen – bereits zum 20. Mal. Matthias Piazza

Impression von Oldtimer in Obwalden in Engelberg im vergangenen Jahr. (Bild: Martin Uebelhart, 20. Mai 2018)

Rund 100 Jahre Automobilgeschichte rollen am Pfingstwochenende durch Sarnens Strassen. Vieles, was zwischen den 1880er- und den 1980er-Jahren Fahrrad- und Autowerke verlassen hat, hat seinen grossen Auftritt: Historische Autos, Lastwagen, Postautos, Traktoren, selbst ein dampfbetriebenes Gefährt und zwei batteriebetriebene Veteranen mit Jahrgang 1918 sind zu bestaunen, verspricht Ruedi Müller, der den Anlass Oldtimer in Obwalden (OiO) bereits zum 20. Mal organisiert. Das Interesse, sein historisches Gefährt auszuführen und einem breiten Publikum zu zeigen, ist auch nach bald zwei Jahrzehnten noch ungebrochen. Mit über 540 angemeldeten Oldtimern ist der Anlass gemäss Müller auch dieses Jahr wieder ausgebucht. Und auch heuer dürften wieder Tausende von Schaulustigen die Gefährte bestaunen oder gar am Samstag von 13.45 bis 14.45 Uhr die Gelegenheit zu einer Rundfahrt wahrnehmen.

«Oldtimer sind Autos mit Charakter», erklärt sich Ruedi Müller die grosse Popularität des Anlasses, der auch schon mit der 1998 abgeschafften Landsgemeinde verglichen worden sei.

Dass der Anlass OiO seinen Ausgangspunkt jeweils in Sarnen habe, liege nicht nur an seiner Herkunft, meint der Ramersberger Oldtimer-Enthusiast. «Die Umgebung ist wie geschaffen für unseren Anlass. Wir können den gegen 1200 Gästen mit Oldtimern attraktive Fahrten anbieten. Kurz nach Abfahrt im Obwaldner Hauptort geht’s hinaus in die wunderschöne Natur, vorbei an Seen», schwärmt er von den diesjährigen Routen. Am Samstag führt die Route, Start um etwa 15.15 Uhr, ab Sarnen via Kerns, Stans, Stansstad, am Alpnachersee entlang, zurück nach Sarnen. Am Pfingstsonntag, kurz vor 10 Uhr, starten wiederum in Sarnen etwa 400 Oldtimer mit Ziel Beromünster, via Hergiswil, Kriens, Sursee.

Engelberg erhält diesmal keinen Oldtimer-Besuch

Schon dreimal waren die Oldtimer zu Gast in Engelberg, dieses Jahr eben nicht. «Wir wechseln jedes Jahr ab, das ist für die Teilnehmer und Zuschauer interessanter», sagt Ruedi Müller dazu. Am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Pfingstsonntag von 8 bis 11 Uhr ist das Sarner Dorfzentrum im Bereich Krone–Rütistrasse für den normalen Verkehr gesperrt. «Nur dank des grossen Entgegenkommens der Behörden und der Einwohner ist die jährliche Durchführung des Anlasses möglich», gibt sich Ruedi Müller dankbar, der jeweils mit rund 50 Leuten für einen reibungslosen Ablauf sorgt.

Selbst ein eigener Pannendienst ist am kommenden Wochenende wieder im Einsatz. «Schon oft konnten wir liegen gebliebene Autos wieder flottmachen.» Und für den Fall der Fälle stünden auch zwei Abschleppfahrzeuge bereit.

