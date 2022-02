Die zweifache Olympiamedaillen-Gewinnerin Michelle Gisin wurde am Dienstagabend in ihrer Heimatgemeinde Engelberg zusammen mit den beiden Diplomgewinnern Lena Häcki und Fabian Bösch mit einem Empfang geehrt. Engelberg kann damit seine Erfolgsgeschichte an Olympischen Winterspielen fortsetzen. Insgesamt hat das Bergdorf bereits 15 Medaillen gewonnen. Entsprechend stolz ist man auf diese Leistung.