Olympiasiegerinnen erhalten Obwaldner Sportpreis Die Engelbergerinnen Michelle Gisin und Denise Feierabend werden vom Kanton Obwalden geehrt. Die beiden Skifahrerinnen erhalten den Sportpreis des Kantons, der heuer zum 16. Mal verliehen wird.

Denise Feierabend (links) und Michelle Gisin am Empfang in Engelberg nach ihrem Olympiasieg. (Bild: Dominik Wunderli, 27. Februar 2018)



Mit Michelle Gisin und Denise Feierabend durften sich zwei Obwaldner Athletinnen an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Goldmedaille umhängen lassen. Dass gleich zwei Athletinnen aus Obwalden – und erst noch aus dem gleichen Dorf, Engelberg – als Olympiasiegerinnen zurückkehrten, ist einmalig in der Obwaldner Sportgeschichte.

Michelle Gisin gewann in Südkorea die Kombination, Denise Feierabend wurde im Mannschaftswettbewerb Erste. Der Kanton Obwalden ehrt die beiden Skifahrerinnen deswegen mit dem Obwaldner Sportpreis 2018. Dieser wird vom Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) als Anerkennung besonderer Leistungen verliehen.

Wie das BKD schreibt, zeigen die beiden Sportlerinnen auf, dass in der Sportmittelschule Engelberg hervorragende Arbeit geleistet wird. Gisin und Feierabend haben beide die Sportmittelschule absolviert.

Der Preis wird zum 16. Mal vergeben. Das Datum für die Übergabe steht laut dem BKD noch nicht fest. (pd/mst)