Parlament hat keine Einwände gegen Kraftwerke-Rückkauf in Obwalden

EWL und Obwalden finden Kompromiss für Kraftwerk Obermatt

Zurückkaufen oder später gratis übernehmen? Diese Frage stellte sich der Obwaldner Regierung in Bezug auf das Kraftwerk Obermatt in Engelberg. Die Regierung entschied sich nach langen Verhandlungen für einen Mittelweg: Ab 2022 gründen Kanton und EWL (Energie Wasser Luzern) eine neue AG. In den Verhandlungen stritt man teils mit Fantasiezahlen über den Rückkaufswert. Doch man fand einen Ausweg, ohne Gerichte zu bemühen.