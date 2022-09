Parolen SP Obwalden unterstützt Psychiatrie-Vorlage einstimmig Sie SP hat sich mit der Abstimmung vom 25. September sowie mit der Volksmotion der Juso Obwalden befasst.

Am Parteitag im Hotel Metzgern vom vergangenen Mittwoch waren sich die Mitglieder der SP Obwalden einig: Die kantonale Vorlage zum Psychiatrie-Gebäude soll angenommen werden. Der Entscheid fiel einstimmig. Kantonsrat Ambros Albert hatte den Objektkredit zur Sanierung und Erweiterung der Psychiatrie Sarnen fachkundig präsentiert. Er bekräftigte, dass die psychiatrische Grundversorgung nur mit dieser Sanierung sichergestellt sei. Suzanne Kristiansen, welche lange Zeit in der Psychiatrie gearbeitet hat, stellte die Arbeitbeitnehmenen-Perspektive im Projekt vor. Sie zeigte auf, dass diese Sanierung zentral sei, um die Arbeitssicherheit und die Qualität der medizinischen Arbeit in der Psychiatrie sicherzustellen. Daneben erläuterte sie den Stellenwert der Zusammenarbeit mit der Luzerner Psychiatrie (Lups).

Offen über Menstruation sprechen

Als zweites wichtiges Traktandum stellte Anna Maria Mathis, Co-Präsidentin der Juso Obwalden, die von der Jungpartei eingereichte Volksmotion «Gratis Menstruationsartikel auf den öffentlichen Toiletten» vor. «Niemand hat sich entschieden zu Menstruieren, darum sollten wir als Gesellschaft menstruierende Menschen auch wo möglich unterstützen», so Anna Maria Mathis. «Wir müssen endlich offen über Menstruation sprechen. Dazu ist unsere Volksmotion ein wichtiger Schritt.» In der Diskussion zeigte sich eine breite Zustimmung zur Volksmotion. Man war sich einig, dass das Thema der Menstruation endlich enttabuisiert gehört und sah grossmehrheitlich die Volksmotion als eine sinnvolle Möglichkeit dazu. Diese Volksmotion wird voraussichtlich im Oktober durch die Rechtspflegekommission beraten, bevor sie an den Kantonsrat geht.

Weiter wurden die Parolen für die eidgenössischen Abstimmungen gefasst. Die Versammlung beschloss mit 16 Stimmen bei 4 Enthaltungen die Ja-Parole zur Massentierhaltungs-Initiative. Die Anwesenden sprachen sich grossmehrheitlich dafür aus, dass eine Stärkung des Tierwohls notwendig ist und die Landwirtschaft umwelt- und klimaschonender werden muss. Einig war man sich, dass eine bäuerlich geprägte und vielfältige Landwirtschaft, jenseits von Profitmaximierung auf Kosten von Tier, Mensch und Umwelt nötig ist. Die Verrechnungssteuer-Vorlage wurde einstimmig abgelehnt. Für die Anwesenden war klar, dass es sich dabei um eine einseitige Vorlage handle, von welcher nur 200 Konzerne profitierten. Die schwer abzuschätzenden Steuerausfälle und die mit der Abschaffung verbunden Förderung der Steuerkriminalität sind für die SP Obwalden eindeutige Gründe gegen die Vorlage.

Problem wird mit Ja verschärft

Ebenfalls einstimmig entschieden die 20 anwesenden SP-Mitglieder die Nein-Parole bei der Änderung im Bundesgesetz über die AHV und die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die «Abbauvorlage», welche auf Kosten der Frauen gehe, stelle eine ungenügende Revision dar, so die klare Haltung. «Schon heute erhalten Frauen einen Drittel weniger Rente als Männer und sind daher überproportional von Altersarmut betroffen», schreibt die SP. «Bereits heute ist es für Menschen über 60 schwierig, eine neue Stelle zu finden», meinte Kantonsrätin Annemarie Schnider. «Die Arbeitslosequote ist bei über 60 jährigen am grössten. Dieses Problem würde mit der Vorlage noch verschärft.» (pd/zf)