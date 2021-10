Alpnach In stiller Wahl gewählt: Patrick Matter ist neu Vizepräsident Im September wählten die Stimmberechtigten Marcel Egli in den Gemeinderat. Nun ist auch das Amt des Vizepräsidiums wieder besetzt.

Patrick Matter ist neu Gemeindevizepräsident von Alpnach. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, wurde er in stiller Wahl für den Rest der Amtsdauer 2020 bis 2024 gewählt, nachdem die GLP Obwalden als einzige Partei eine Kandidatenliste einreichte. Er tritt die Nachfolge von Willy Fallegger an, der im Juni 2021 seinen Rücktritt per Ende Februar 2022 bekannt gab. Dessen Sitz im Gemeinderat übernimmt Marcel Egli. Er wurde Ende September von der Alpnacher Stimmbevölkerung in den Gemeinderat gewählt und ist neu für das Ressort Bau und Unterhalt zuständig. Dies wurde an der konstituierenden Sitzung vom 25. Oktober bestimmt. Die weiteren Zuständigkeiten: Gemeindepräsident Marcel Moser, Präsidiales; Gemeindevizepräsident Patrick Matter, Finanzen; Sibylle Wallimann, Bildung und Kultur, sowie Regula Gerig, Soziales, Gesundheit und Wasserbau. (inf)