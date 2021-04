Personalverordnung Obwaldner Regierungsrat regelt den Vaterschaftsurlaub in der kantonalen Verwaltung Die Regierung will die Vorlage diskriminierungsfrei umsetzen. Der Nachtrag zur Verordnung kommt vor den Kantonsrat.

Aussenaufnahme des Regierungsgebäudes in Sarnen.

Bild: Pius Amrein (Sarnen, 1. Februar 2021)

(mu) Mit einem Nachtrag zur Personalverordnung will die Obwaldner Regierung den Vaterschaftsurlaub in der kantonalen Verwaltung umsetzen. Der Regierungsrat schlägt dabei laut einer Medienmitteilung eine Regelung analog derjenigen des Mutterschaftsurlaubs vor: Dauert das Arbeitsverhältnis vor der Geburt des Kindes mindestens zwei Jahre, so hat der Angestellte während des Vaterschaftsurlaubs Anspruch auf 100 statt 80 Prozent des Grundlohns, wobei der Kanton als Arbeitgeber die zusätzlichen 20 Prozent finanziert. Mit dieser Anpassung will der Regierungsrat die Vorlage diskriminierungsfrei umsetzen und die Gleichstellung von Mann und Frau berücksichtigen. Die vorgeschlagene Umsetzung habe für den Kanton jährliche Mehrkosten von rund 10’000 Franken zur Folge, schreibt der Regierungsrat.

In der Vorlage sind zudem folgende zusätzliche Anpassungen vorgesehen: eine Vereinfachung des Verfahrens bei Beschwerden zu Stellenbewertungen; eine Präzisierung der Bestimmungen und Ereignisse zu bezahltem Kurzurlaub (etwa bei Heirat, Umzug, Krankheit oder Tod im Familienumfeld); eine Verlängerung der Frist für das Einreichen von Arztzeugnissen auf neu sieben Kalendertage statt wie bisher drei Arbeitstage sowie einige redaktionelle Anpassungen.

Der Regierungsrat hatte den Nachtrag im vergangenen Dezember in die Vernehmlassung geschickt. Er sei auf grosse Zustimmung gestossen, so die Mitteilung weiter. Abgesehen von zwei Präzisierungen im Bereich der Kriterien für den Kurzurlaub sowie einer neu aufgenommenen formellen Anpassung der Lehrpersonenverordnung als Fremdänderung seien keine wesentlichen Änderungen am Nachtrag vorgenommen worden.

Der Kantonsrat werde den Nachtrag zur Personalverordnung voraussichtlich an seiner Sitzung vom 27. und 28. Mai behandeln. Es ist vorgesehen, dass der Nachtrag auf den kommenden 1. August in Kraft tritt.