Fischerchaos in Lungern: Interessenvertreter stimmen Massnahmen zu Bei der Einwohnergemeinde Lungern wurde Ende Januar eine Petition eingereicht, die eine massvolle Befischung des Lungerersees fordert. Nun hat die Gemeinde einen Katalog mit Massnahmen erarbeitet.

Der Erfolg der Freizeitfischerei am Lungerersee führt zu Unmut bei den Petitionären. Romano Cuonz (Kaiserstuhl, 22. April 2020)

(se) Am letzten Mittwoch kamen die Interessenvertreter rund um die Fischerei am Lungerersee zusammen. Anstoss dazu war eine Petition Ende Januar, die von 525 Personen unterzeichnet wurde. Darin wird eine massvolle Befischung des Lungerersees gefordert. Die Petitionäre beklagen, dass die Situation nicht mehr tolerierbar sei. Besonders das wilde Parkieren rund um den See ist Anstoss für Ärger. Ausserdem werden Massnahmen für den Schutz der Natur, insbesondere für Amphibienlaichgebiete und Wasservögel, gefordert. In der Kritik steht auch der Ausbau des Bootsstegs beim Restaurant Kaiserstuhl.

Die Unterzeichnenden der Petition verlangen nun, dass die Freizeitfischerei-Angebote der Lungerersee AG (LSAG) «unbedingt auf ein generell erträgliches Mass reduziert und die Anlagen keinesfalls mehr weiter ausgebaut» werden würden.

Litteringproblem soll gelöst werden

Die aufgegriffenen Probleme würden vom Einwohnerrat sehr ernst genommen werden und man erkenne den dringlichen Handlungsbedarf, erklärt Gemeindepräsidentin Bernadette Kaufmann-Durrer in der Medienmitteilung. So erarbeitete die Gemeinde Lungern gemeinsam mit der Lungerersee AG kurz- und mittelfristig umsetzbare Massnahmen. Die Teilnehmenden des runden Tischs hätten den Vorschlägen zur Lösung des Litteringproblems sowie polizeilichen und raumplanerischen Massnahmen zur Entlastung der Parksituation zugestimmt.

Als Mehrheitsaktionärin der LSAG würde die Gemeinde in Zukunft verschiedene Interessengruppen in die Geschäftspolitik einbinden, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch der Lebensraum von Amphibien und Vögeln soll in Zukunft besser geschützt und naturnah gestaltet werden. Im Spätsommer sollen die kurzfristig umgesetzten Massnahmen überprüft und diskutiert werden.

Bis zu 100 Fischer an Spitzentagen am See

Die Lungerersee AG wurde vom Erfolg überrollt. Sie hat die fischereirechtliche Nutzung des Sees inne und konnte so im vergangenen Jahr 16'900 Tages- und 860 Jahrespatente verkaufen. Bis zu 100 Fischer tummeln sich an Spitzentagen rund um den Lungerersee. Dies sei nicht mehr massvoller Tourismus, liess auch der zuständige Regierungsrat Daniel Wyler gegenüber unserer Zeitung im Februar verlauten.