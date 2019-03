Pfarrei Sarnen organisiert Zukunftstag Obwalden Am 6. April veranstaltet die Pfarrei Sarnen einen Zukunftstag zum Thema «Pfarrei – Warum?»

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul von Sarnen neben dem Pfarreizentrum. (Bild Markus von Rotz)

(pd/mu) Diese Frage steht laut einer Mitteilung auch für die Kirche als Ganzes: Wo geht die Kirche hin – und wie sieht die Zukunft aus, auch in der Pfarrei Sarnen? Woran denken die Menschen, wenn sie das Wort Pfarrei hören? Ist Pfarrei nicht so etwas wie eine Gemeinschaft derer, die Gott suchen? Wie aber sieht die Realität aus? Immer mehr Menschen distanzieren sich von der Kirche, weil sie ihnen nichts Brauchbares für ihr Leben in einer modernen Gesellschaft zu bieten hat; oder sie verabschieden sich, aber ihre Sehnsucht nach Spiritualität nehmen sie mit.

Zum Zukunftstag der Pfarrei Sarnen sind alle eingeladen, über diese und andere Fragen miteinander ins Gespräch zu kommen. Es gibt dazu fünf Gesprächsgruppen mit den Themen Gottesdienst, Generationen, Spiritualität, Frohbotschaft sowie Gemeinschaft.