Pfarreien unterstützen Philippinen Die Pfarreien Sarnen, Kägiswil und Schwendi haben sich im Rahmen der Fastenaktion stark engagiert: 43'000 Franken konnten an das Hilfsprogramm übergeben werden.

Menschen aus den Pfarreien Sarnen, Kägiswil und Schwendi waren dieses Jahr besonders solidarisch. Während der Fastenzeit haben sie ein Programm in den Philippinen mit rund 43‘000 Franken unterstützt, wie die «Fastenaktion» (vormals «Fastenopfer») mitteilte. Dabei handelt es sich um eine Organisation der internationalen Zusammenarbeit, die sich für Solidarität und Gerechtigkeit einsetzt. «Die Fähigkeiten, der Mut, die Traditionen und Innovationen der benachteiligten Menschen im globalen Süden sind Inspiration und treiben zum Handeln an», so der Leitspruch.

Die Fastenaktion hat in Obwalden 43'000 Franken für ein Projekt in den Philippinen eingebracht. Pd / Obwaldner Zeitung

«Bedingt durch den Klimawandel fegen immer stärkere Wirbelstürme über das Land und bringen Fischer- und kleinbäuerliche Familien in Not», heisst es in einer Mitteilung. «In verschiedenen Projekten, welche in Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen initiiert werden, lernen die Menschen Methoden kennen, mit denen sie ihre Lebensumstände verbessern können.» Diese würden Mangroven anpflanzen und schonende Fangmethoden nutzen. «Sie lernen, wie sie sich besser vor den Stürmen schützen können und wie sie durch gezielte Massnahmen die Produktion der Nahrungsmittel erhöhen können.» Ausserdem würden die Familien darin unterstützt, ihre Anliegen bei den Behörden durchzusetzen. (pd/zf)