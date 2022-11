Verkehrshaus Pilatusbahn: Alter Wagen wird zum Ausstellungsstück Das Verkehrshaus Luzern erhält den Wagen Nr. 21 der Pilatusbahnen. Noch muss aber Platz geschaffen werden.

Bald schon ist die Saison der Pilatusbahnen vorbei. Eine Woche vor Schluss hatte ein langjähriger Mitarbeiter seinen letzten Auftritt: der Triebwagen «TW21». Es ist einer der letzten historischen Zahnradbahn-Wagen aus den 1930er-Jahren. «TW21» wird allerdings noch nicht pensioniert. Neu wird er als erster elektrischer Triebwagen der steilsten Zahnradbahn der Welt ab Juni 2024 für Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt in der neuen Schienenhalle des Verkehrshauses Luzern zu sehen sein.

Das passe ideal zum Programm des 175-Jahr-Jubiläums des Schweizer Bahnverkehrs, das dieses Jahr gefeiert wird. «Mit einem der Zahnradbahn-Triebwagen aus den 1930er-Jahren erhält die Schweizer Institution ein zweites historisches Bijou der Pilatusbahnen. Diesmal aus der Zeit der Elektrifizierung – denn seit dem 15. Mai 1937 verkehrten die Wagen der steilsten Zahnradbahn der Welt nämlich voll elektrisch», heisst es in einer Mitteilung.

Der Wagen 21 auf seinen letzten Metern. Bild: Robert Hess (Alpnachstad, 14. November 2022)

Gesellschaft leisten wird «TW21» einem Dampftriebwagen von 1889. Dieser veranschaulicht schon länger, dass am Pilatus eine Idee verwirklicht wurde, die so fast niemand für möglich gehalten hatte. Das Zahnstangensystem ist bis heute noch fast unverändert im Einsatz. Verändert hat sich hingegen die Art des Antriebs: Ab 1937 wurde auf Strom statt Dampf gesetzt. Die neuen Waggons legen noch einen obendrauf: Dank Rekuperation sind sie 30 Prozent stromsparender unterwegs als ihre Vorgänger. Mit dem Weggang von «TW21» wurde der fünfte neue Triebwagen am Montag eingesetzt. (pd/zf)