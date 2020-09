Planungsgruppe des Gewerbevereins Alpnach sammelt Ideen für die Gewerbeausstellung Die Generalversammlung des Gewerbevereins Alpnach (GVA) wählte Andrea Bucher neu in den Vorstand. Die Mitgliederzahl wuchs auch im Jahr 2019 kräftig.

GVA-Präsident Michi Waser verabschiedete das Vorstandsmitglied Isabelle Wolf (rechts). Ihre Nachfolgerin wird Andrea Bucher. Bild: PD

«Wir müssen jetzt alle stark und mutig bleiben und uns den Gegebenheiten der Coronapandemie anpassen», appellierte Präsident Michi Waser an die rund anwesenden 40 Alpnacher Unternehmerinnen und Unternehmer anlässlich der Generalversammlung des GVA vom 27. August im Landgasthof Schlüssel. «Wandel sind wir uns ja gewohnt. Es braucht jetzt Durchhaltewillen.» Ursprünglich war die Versammlung für Mai geplant gewesen. Auch im letzten Vereinsjahr wurden gemäss dem Jahresbericht des Präsidenten bis zum Lockdown im März mehrere Veranstaltungen durchgeführt. Referenten waren dabei unter anderen Regierungsrat Josef Hess oder der Luftwaffenchef Divisionär Bernhard Müller.

Im Vereinsjahr 2019/20 konnte der Gewerbeverein Alpnach neun Neumitglieder begrüssen. Es gab aber auch drei Austritte zu verzeichnen. Aktuell zählt der Verein 118 Mitglieder. Im nächsten Jahr plant der Vorstand eine Statutenrevision. Zudem will er eine Planungsgruppe für eine Gewerbeausstellung ins Leben rufen. «Unser Ziel ist es, an der nächsten Generalversammlung ein Grobkonzept für die Ausstellung zu präsentieren», so Michi Waser. Die Durchführung ist in den nächsten rund zwei bis vier Jahren geplant. Die letzte Alpnacher Gewerbeausstellung fand 2010 auf dem Flugplatz Alpnach statt.

Nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit im GVA hatte Isabelle Wolf ihre Demission eingereicht. Die Versammlung wählte Andrea Bucher (Home of Teak GmbH) zu ihrer Nachfolgerin. Vizepräsident Beat Vogel wurde für zwei weitere Jahre gewählt, Präsident Michi Waser in seinem Amt bestätigt. Im Anschluss an die Versammlung wurde Isabelle Wolf für ihre Verdienste geehrt. Alleinunterhalter Mädi Murer aus Beckenried nahm diese Verabschiedung auf humorvolle Art und Weise vor.