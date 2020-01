Polit-Schwergewichte treten in Sarnen zum Zweikampf an Die SP will den frei werdenden Sitz im Gemeinderat Sarnen erobern – und bringt damit die CVP in Bedrängnis.

In vier Obwaldner Gemeinden kommt es am 9. Februar zu Kampfwahlen – auch in Sarnen. Von den sieben Bisherigen treten sechs wieder an. Frei wird der Sitz von Anna Kathriner (CVP), die seit 2006 im Amt ist. Zwei Personen treten als Neue zur Wahl an: Raphael Disler will den CVP-Sitz verteidigen, Suzanne Kristiansen (SP) will den Sitz erobern. Somit kommt es zu einem Zweikampf der politischen Schwergewichte: Disler ist Präsident der CVP Sarnen, Vorstandsmitglied der CVP Obwalden und zugleich Kampagnenleiter der Kantonalpartei. Kristiansen ist seit 2018 Präsidentin der SP Obwalden und Präsidentin der SP Sarnen.

CVP-Gemeinderatskandidat Raphael Disler. PD

«Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir den Sitz halten können», sagt Raphael Disler (46), Automobilingenieur und Vater von zwei Kindern. Disler will den Kurs der CVP in Sarnen weiterführen. Das heisst für ihn: Als Mittepartei im Gemeinderat zwischen links und rechts Brücken bauen und gleichzeitig Akzente setzen. Wenig bescheiden sagt der Kandidat:

«Die CVP hat Sarnen mitgestaltet und dazu beigetragen, dass die Gemeinde heute ein Erfolgsmodell ist.»

Die Gemeinde sei finanziell gesund, die Gemeinderäte würden gut zusammenarbeiten («hier werden nicht primär Parteiinteressen vertreten») und auch an der Etablierung des Geschäftsführermodells sei die CVP massgeblich beteiligt gewesen.

Disler dürfte bei Wahl beruflich kürzertreten

Das Geschäftsführermodell komme ihm entgegen, sagt Disler. Auch in der Berufswelt nehme er in seiner Führungsposition vor allem strategische Aufgaben wahr. «Als Gemeinderat sehe ich meine Aufgabe darin, die Voraussetzungen zu schaffen, damit die Verwaltung so gut wie möglich arbeiten kann.» Das 40-Prozent-Pensum geht nicht ohne weiteres an seinem beruflichen und politischen Engagement vorbei. Disler kann sich vorstellen, beruflich mittelfristig etwas kürzerzutreten. Ob er Aufgaben in der Partei abtritt, lässt er noch offen.

Doch die Gemeinderatswahlen werden wohl kaum zum Spaziergang. Einerseits kommt für Raphael Disler die Diskussion über das C im Parteinamen «nicht gerade zum besten Zeitpunkt. Sie lenkt von den Inhalten und Positionen ab». Er wolle den Fokus auf seinen Leistungsausweis legen. Andererseits sind die Entwicklungen auf kantonaler Ebene für Disler kaum von Vorteil. Die CVP hat bei den Kantonsratswahlen 2018 drei Sitze verloren, davon alleine in Sarnen zwei. Einen eroberte die CSP, den anderen die SP.

Und nun macht also die SP den Sarner Christdemokraten wieder einen Sitz streitig. Aus Dislers Sicht nicht ganz gerechtfertigt. «Die Linke ist bereits mit Manuela von Ah vertreten.» Sie wurde für die Sozialdemokraten in den Gemeinderat gewählt, heute ist sie parteilos.

Kristiansen setzt sich für progressivere Gemeinde ein

Suzanne Kristiansen, SP-Gemeinderatskandidatin PD

Diese Argumentation ist für SP-Kandidatin Suzanne Kristiansen (50, verheiratet, kinderlos) «nicht schlüssig. Es gibt keine Zauberformel für den Gemeinderat». Und die SP sei nun mal nicht vertreten. Bei ihrer Kandidatur stünden ohnehin nicht parteipolitische Überlegungen im Vordergrund. Sie kandidiere aus persönlichen Gründen. «Ich bringe gerne Sachen in Bewegung, arbeite gerne im Gremium und helfe mit, Probleme zu lösen.»

Der Gemeinderat sei zwar progressiver als man dies aufgrund der parteipolitischen Zusammensetzung erwarten könne, sagt Kristiansen. «Trotzdem fehlt mir eine gewisse Offenheit und Lebendigkeit in der Gemeinde.» So gebe es zwar viele traditionelle Vereine, doch es brauche mehr progressive Vereine und Organisationen wie das «Chessi» im ehemaligen Restaurant Hirschen.

«Linke haben in der Gemeinde keine Heimat.»

Kristiansen arbeitet am Kantonsspital Obwalden in einem Vollzeitpensum als Physiotherapeutin und Beraterin für Patienten. Bei einer Wahl würde sie ihr Pensum reduzieren. Als Gemeinderätin möchte sie sich in gesellschaftlichen Fragen starkmachen. Frei wird allerdings das Departement Werke, wozu etwa die Wasserversorgung, der Werkhof oder die Strassen gehören. Das sei für sie kein Problem, sagt Kristiansen. Zu den Strassen gehöre auch die Geschwindigkeitssignalisation, wo sie sich für Tempo 30 stark machen will. Auch behindertengerechtes Bauen sei ein Thema, und früher habe sie einmal Baustatikerin werden wollen. Hinzu komme, dass der Gemeinderat Beschlüsse gemeinsam fälle. Das heisst auch, dass man auf Entscheide, die andere Departemente betreffen, Einfluss nehmen kann. Wird sie den anderen Gemeinderäten dreinreden? Suzanne Kristiansen diplomatisch: «Ich würde Impulse geben.»