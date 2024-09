Politik SP Obwalden steht ohne Präsidium da – und die Juso macht Druck Benjamin Kurmann hat nach einem Jahr als Präsident der SP Obwalden das Handtuch geworfen. Derweil übt die Juso Druck auf die Mutterpartei aus.

Seit dem vergangenen Freitag steht die SP Obwalden ohne Präsidium da. Benjamin Kurmann hat an der Generalversammlung der Partei das Amt nach einem Jahr abgegeben. Publik geworden ist dieser Umstand durch eine Medienmitteilung der Juso Obwalden. Die Jungpartei hält fest, die SP habe den dringend notwendigen Generationenwechsel ein weiteres Mal verpasst.

Benjamin Kurmann, ehemaliger Präsident der SP Obwalden. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 2. März 2022)

Benjamin Kurmann bestätigt auf Anfrage, dass er nicht für die Wiederwahl kandidiert habe. «Ich hatte seinerzeit kandidiert, damit die Partei vor einem Wahljahr nicht ohne Präsidium dasteht», sagt Kurmann. Bereits damals sei es schwierig gewesen, jemanden für dieses Amt zu finden. Nun nach den Gesamterneuerungswahlen sei die Ausgangslage für ihn eine andere.

Angesprochen auf die Gründe für seinen Rücktritt hält er fest, er habe das Gefühl, für gewisse ambitionierte Prozesse in der Partei, die er habe anstossen wollen, nicht die nötige Rückendeckung gehabt zu haben. In seinen insgesamt vier Jahren im Parteivorstand habe er versucht, Impulse zu geben, auch für die interne Entwicklung. «Die Partei muss in meinen Augen schlagkräftiger und agiler werden», so Kurmann. «Mein Rücktritt ist sicher auch ein Zeichen, dass ich mit dem Status quo nicht mehr einverstanden war.»

Juso drängt auf parteiinternen Strategiewechsel

Die Juso bedauert den Rücktritt in ihrer Medienmitteilung und mahnt einen parteiinternen Strategiewechsel an. Dessen Notwendigkeit sollte spätestens nach dem Verlust zweier Kantonsratssitze klar geworden sein. Die Jungpartei vermag laut der Mitteilung «nicht zu erkennen, wie sich die Mutterpartei für die Zukunft rüsten will». Neue Ideen würden versenkt und jüngeren Generationen keinen Platz gelassen. «Anträge und Resolutionen aus der Basis versucht man wenn möglich zu unterbinden und sie werden oftmals als direkter Angriff gewertet, statt die Wichtigkeit solcher Diskussionen innerhalb einer Partei zu erkennen», so die Jungpartei weiter. Politische Zusammenarbeit auf Augenhöhe scheine unter diesen Umständen äusserst schwierig.

Peter Lötscher, künftiger Präsident der SP-Fraktion im Kantonsrat und neu gewähltes Mitglied des Vorstands der Kantonalpartei. Bild: PD

Kantonsrat Peter Lötscher wertet es als positiv, dass sich die Juso aktiv und engagiert in die Parteibelange einbringe. Der Sarner ist künftiger Präsident der SP-Fraktion. Am vergangenen Freitag wurde er zusammen mit Luzia Abächerli sowie Juso-Vertreterin Anna Maria Mathis neu in den Vorstand der SP Obwalden gewählt.

Rund 50 Personen hätten an der Generalversammlung in Sachseln teilgenommen, sagt Lötscher auf Anfrage. Die Zusammenarbeit mit der Jungpartei werde geschätzt und man habe am Freitag die Statuten entsprechend geändert, und die Juso mit einem namhaften Betrag unterstützt. Es habe sehr lebhafte Diskussionen gegeben an der Generalversammlung. Dass ein Generationenwechsel angestrebt werden solle, stehe ausser Frage, betont Lötscher. Die Frage sei, wie schnell dieser eingeleitet und umgesetzt werde und unter welchen Bedingungen. Hier hätten sich die Juso aber auch der scheidende Präsident ein forscheres Vorgehen gewünscht.

Der SP fehlen Leute zwischen 30 und 50

Die Jungpartei habe sich erhofft, einen Sitz im Kantonsrat zu holen, doch die Wahlresultate hätten eine andere Sprache gesprochen, so Lötscher. Der Wählerwille sei zu respektieren. Um dem Ziel des Generationenwechsels Vorschub zu leisten, habe die Juso eine Resolution und Anträge zuhanden der Generalversammlung eingereicht. Unter anderem habe sie eine Amtszeitbeschränkung von zehn Jahren für in Funktionen gewählte SP-Mitglieder angeregt. Die Frage sei intensiv diskutiert worden.

«Es hat sich die Meinung durchgesetzt, dass dies durchaus eine Möglichkeit sein könnte», sagt Lötscher. Doch solle ein solcher Vorschlag nicht direkt nach den Wahlen eingebracht werden, sondern davor. «So wissen die Leute, die sich engagieren, unter welchen Bedingungen sie sich einsetzen», hält Lötscher fest. Die Vorschläge der Jungpartei seien am Freitag abgelehnt worden. Alle von der Juso aufgeworfenen Fragen müssten diskutiert werden.

Klar sei, dass der SP in ihren Gremien Personen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren fehlten, räumt Lötscher ein. In diesem Alter seien viele Leute beruflich und familiär stark eingebunden. Manche schreckten dann davor zurück, ein Amt anzunehmen. Gerade auch kandierende Frauen seien vor den Wahlen gefragt worden, wie sie denn Familie, Arbeit und ein Kantonsratsmandat unter einen Hut bringen wollten, erzählt Peter Lötscher. «Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf aber auch politischem Engagement ist in Obwalden scheinbar noch nicht selbstverständlich.»

Der Vorstand sei nun verjüngt worden, sagt Lötscher. Und: «Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, wieder ein Gesicht nach aussen für die Partei zu finden. Der neu zusammengesetzte Vorstand werde sich nun organisieren. Das politische Tagesgeschäft sei auf jeden Fall sichergestellt.