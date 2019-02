Polizei sorgt mit Kontrolle in Alpnach für Belustigung Die Polizei hat das Radargerät an der Kantonsstrasse in Alpnach hinter ein eigenes Plakat zur Prävention von Einbrechern gestellt. Steckt da böse Absicht dahinter? Der Leiter der Verkehrs- und Sicherheitspolizei dementiert. Oliver Mattmann

Vorne das Plakat, dahinter das mobile Radargerät. Wer denkt, das war ein Jux, der liegt falsch. (Bild: Markus von Rotz (Alpnach, 31. Januar 2019))

Kurioses Bild ausserorts auf der Kantonsstrasse zwischen dem Kreisel Feld und Alpnach Dorf: Gleich hinter einem Plakat der Polizei mit dem Hinweis, bei Einbruchsverdacht die 117 zu wählen, steht ein semistationäres Radargerät. So als ob der Blitzer verdeckt werden sollte. «Das ist nicht der Hintergrund der Geschwindigkeitskontrolle», versichert Marco Niederberger, Leiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei Obwalden. Die Tafel stehe schon länger da und der Kontrollort sei wegen Ein- und Ausfahrten auf diesem 80er-Abschnitt am idealsten – einem Abschnitt, auf dem es schon öfters zu Auffahrunfällen gekommen sei. «Zudem sollen die Aushänge zu den Einbrechern nicht ablenken, sondern zur Prävention beitragen. Es stehen an diversen Strassen im ganzen Kanton solche Tafeln, nicht nur auf dieser Strecke.»

Marco Niederberger hält weiter fest, dass das Radargerät trotz Tafel vorne dran gut sichtbar ist. «Das Ziel von Geschwindigkeitskontrollen ist es, vorbeugend zu wirken. Deshalb stellen wir den Radar in den meisten Fällen offensiv an den Strassenrand.» Wegen des Strassenverlaufs und Bauwerken entlang eines Abschnitts sei dies nicht immer möglich. Wer immer noch denkt, die Polizei verteile in Alpnach nun viele Bussen, der irrt. Die Übertretungsquote ist laut Niederberger bisher «sehr tief» gewesen. Das Radargerät steht noch ein paar Tage dort.