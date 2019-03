Post Sachseln zügelt in Denner Satelliten Ab dem 8. April werden die Postkunden in der neuen Filiale mit Partner bedient.

Die Post in Sachseln an der Brünigstrasse 101. (Bild: Christoph Riebli, 29. März 2017)

(pd/mu) Ab Montag, 8. April, ist das Postangebot in Sachseln im Denner Satellit am Dorfplatz 5 erhältlich. Die Post informiert die Bevölkerung darüber in einem Flyer. Wegen der Umzugsarbeiten bleibt die Postfiliale an der Brünigstrasse 101 am Samstag, 6. April, geschlossen.

Der Alltag sei heute digitaler, die klassische Filiale werde weniger genutzt. Das sei auch in Sachseln der Fall, hält die Post fest. Darum habe die Post zusammen mit der Gemeinde eine Lösung gesucht. In der neuen Filiale mit Partner können Postgeschäfte während der gesamten Öffnungszeiten von Denner erledigt werden. Die Kunden werden künftig an der Posttheke von geschulten Denner-Mitarbeitern bedient.

Bereits im vergangenen November hatte die Post die Sachslerinnen und Sachsler über die Pläne informiert. «Mit dem Angebot und den verbesserten Öffnungszeiten können wir gut leben. Wir haben in hartnäckigen Verhandlungen mit der Post das Beste herausgeholt», sagte Gemeindepräsident Peter Rohrer damals im Gespräch mit unserer Zeitung.