Obwaldner Kantonsrat Postulat oder Motion war die Frage Parlament und Regierung wollen Ungleichheiten beim Kulturlanderwerb beseitigen.

Wenn Bund, Kantone und Gemeinden für Infrastrukturprojekte Land brauchen und sich mit den Landbesitzenden nicht handelseinig werden, kann das mit einem Enteignungsverfahren enden. Bisher waren die Ansätze überall gleich. Seit auf Bundesebene aber im Rahmen einer Revision des Gesetzes über die Enteignung unter anderem auch eine Erhöhung des Entschädigungssatzes für landwirtschaftliches Kulturland beschlossen wurde, gelten jetzt gegenüber den kantonalen Gesetzen unterschiedliche Angebots- und Entschädigungsansätze. Damit einher geht auch eine Ungleichbehandlung der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. Um diesen Missstand zu beheben, verlangte Kantonsrat Daniel Blättler (SVP, Kerns) mit einer Motion, dass die Regierung die rechtlichen Grundlagen für Kanton und Gemeinden so anpasst, dass auch in Obwalden bei Enteignungen von landwirtschaftlichem Kulturland wie vom Bund das Dreifache des Schätzungswertes vergütet wird.

Regierung beantragt Umwandlung in Postulat

Bis zu diesem Punkt sind sich das Parlament und die Regierung einig. Justizdirektor Christoph Amstad, zu dessen Departement das Gesetz über Zwangsenteignung gehört, erklärte, dass auch die Regierung die entstandene Ungleichbehandlung erkenne und gewillt sei, diese ganzheitlich anzugehen. Es habe in den letzten 20 Jahren in Obwalden aber keine einzige Enteignung gegeben. Eine Anpassung des Schätzwertes, wie vom Motionär erwähnt, wollten doch alle, aber dazu müssten zuerst verschiedene Abklärungen vorgenommen und offene rechtliche Fragen geklärt werden. «Das können wir sinnvollerweise nur mit einem Postulat machen», beantragte Christoph Amstad dem Parlament die Umwandlung der Motion in ein Postulat. «Das ermöglicht uns auch, das Vorgehen mit den anderen Kantonen zu koordinieren.» Tatsächlich laufen in etlichen anderen Kantonen ebenfalls Anstrengungen, die neuen Ungleichheiten wieder zu beseitigen.

Preise sollen nicht zum Spekulieren verleiten

Der Motionär Daniel Blättler hielt am Mittel der Motion fest. Es sei das Ziel, ohne Verzögerungen zu gerechten Entschädigungen zu kommen, schliesslich stünden grosse Infrastrukturvorhaben im Kanton bevor, für die Kulturland benötigt werde. Unterstützung gab es von Petra Rohrer (CVP/Mitte, Sachseln): Solange die Entschädigung unklar sei, wehre sich jeder gegen einen Handel oder eine Enteignung. Die Diskussion, ob denn nun die Motion oder das Postulat die richtige Form war, wurde in allen Fraktionen kontrovers geführt, wie die Voten ihrer Sprecher zeigten. SP, FDP und CVP/Mitte entschieden sich mit teils knappen Mehrheiten für den Antrag der Regierung zur Umwandlung in ein Postulat. Die CSP war sogar einstimmig dafür, weil laut Andreas Sprenger (Alpnach) die Motion angesichts der vielen Fragen, die zu klären seien, nur für eine Verschlimmbesserung sorge.

Martin Hug (FDP, Alpnach) setzte sich mit einem längeren Votum nochmals für die Motion ein, weil man damit einen klaren Auftrag gebe. Die von der Regierung erwähnten Abklärungen müsse man dann für das Gesetz sowieso machen. «Es ist eine eindeutige Sache, mit einer Motion kommen wir am schnellsten ans Ziel.» Er warnte, dass der Staat Landwirtschaftsland für Infrastrukturen eigentlich zweckentfremde und dass der Kulturlandverbrauch immer weiter steige. Auch Peter Seiler (SVP, Sarnen) sagte, eine Motion schliesse nicht aus, dass das Problem ganzheitlich geprüft werde. Er warnte aber ebenfalls davor, dass es nicht interessant sein sollte, Land für nicht landwirtschaftliche Zwecke zu verkaufen. Deshalb solle der Preis auch nicht zu hoch sein.

Das Parlament entschied sich schliesslich mit 31 zu 20 Stimmen für ein Postulat und überwies dieses mit 49 zu 0 Stimmen.