Projekt Franziskus Schulbildung statt Kinderarbeit: Obwaldner Hilfswerk richtet sein Angebot für Kinder in Burundi neu aus Der Verein franziskus-burundi.ch will nicht mehr nur ehemaligen Strassenkindern, sondern auch allgemein von Armut betroffenen Kindern Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen.

Das Co-Präsidium Ruth Staub und Urs Kaltenrieder zusammen mit dem Projektleiter vor Ort Eric Ndikumana. Bild: PD

Das Co-Präsidium mit Urs Kaltenrieder und Ruth Staub zieht eine erfolgreiche Zwischenbilanz: Das Obwaldner Kinder- und Familienhilfswerk franziskus-burundi.ch, das in der Flüeli-Ranft gegründet wurde, basiert hauptsächlich auf der Eigeninitiative eines ehemaligen Strassenkindes aus Burundi. Urs Kaltenrieder und Ruth Staub lernten Eric Ndikumana, 35-jährig, im August 2014 persönlich kennen. Aus dieser Begegnung entwickelte sich eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung. Sie entschlossen sich für eine enge Zusammenarbeit. Erfolgreich leitet Eric seither als zuverlässiger Projektleiter vor Ort die Schul- und Wohngruppe in Burundi.

Die Erfahrungen der letzten Jahre lehrten die Verantwortlichen, dass die Kinder, wenn immer möglich, früh beschult und, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, wieder in ihre Herkunftsfamilien integriert werden sollten. So können diese Kinder über die Hilfe zur Selbsthilfe des Vereins mit ihren Angehörigen ihren Weg weitergehen. Die damalige Projektidee hat sich bewährt und wird auch in der Neuausrichtung so weitergeführt.



Neue Bestimmungen von Burundi für Hilfsorganisationen

Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die Integration von Strassenkindern in die öffentliche Schule in vielen Fällen für alle Beteiligten zur Überforderung führen kann. Für viele dieser belasteten Kinder bedarf es einer internen Schule. Der Beschluss der Regierung von Burundi hat nun direkte Auswirkungen auf das Obwaldner Hilfsprojekt. Die neue Bestimmung hat zur Folge, dass Hilfsorganisationen die hilfsbedürftigen Kinder – ob von der Strasse oder nicht – für maximal zwei bis drei Jahre aufnehmen dürfen. Gleichzeitig werden mit der Familie über Hilfe zur Selbsthilfe bessere Umstände geschaffen, um dann die Kinder wieder in die Herkunftsfamilien zurückzuführen.

Fünf Buben, die von der Hilfe des Projekts profitieren dürfen. Bild: PD

Der Vereinsvorstand und Projektleiter Eric haben die neue Situation gemeinsam analysiert. Die Analyse führte zur Konzeptänderung, sprich Neuausrichtung. «Diese bedeutet, dass der Verein nicht mehr nur mit ehemaligen Strassenkindern arbeitet, sondern auch mit Kindern, die aus finanziellen Gründen nicht zur Schule können und stattdessen mit Kinderarbeit das Überleben der Familien unterstützen müssen», betonen Urs Kaltenrieder und Ruth Staub.

Burundi kämpfe gegen viele Probleme: Unterernährung, Krankheiten, Erdrutsche und Überschwemmungen, so Ruth Staub. Sie kennt Burundi mittlerweile gut und pflegt viele Kontakte in diesem Land. «Durch Corona ist die Gesellschaft und der Staat zusätzlich erschüttert worden», berichtet die Co-Präsidentin.

Die Menschen, vor allem die Kinder, leiden sehr unter der noch verschärften Armut, die durch die pandemiebezogene Schliessung der Landesgrenzen und den Wirtschaftszusammenbruch entstanden ist. Die Preise steigen. Ruth Staub:

«Viele Personen berichten mir, dass das Leben noch viel härter geworden ist, weil die Preise enorm gestiegen und die Löhne zum Teil gesunken sind.»

Doch bewundernswerterweise würden die Menschen immer wieder Mut zum Weitermachen fassen. «Manchmal braucht es wenig, zum Beispiel ein Schaf, eine Wasserpumpe oder eine kleine Anschubfinanzierung zur Selbstversorgung, um das Leben einer ganzen Familie zu verbessern», führt Geschäftsführerin aus.

Staub hofft auf einen Besuch im nächsten Jahr

Erstmals war Geschäftsführerin Ruth Staub in den Jahren 2013 und 2014 als Teilnehmerin einer Reisegruppe in Burundi. Seither verbrachte sie in regelmässigen Abständen insgesamt 15-mal jeweils mehrere Wochen in Burundi. Sie baute zusammen mit dem einheimischen Leiter, Eric Ndikumana, die Wohngruppe Franziskus auf und führte im ostafrikanischen Staat Gespräche mit anderen Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel mit burundikids.ch für die medizinische Grundversorgung. Coronabedingt war die Projektarbeit vor Ort dieses Jahr leider nicht möglich, sondern nur über Handy. Ruth Staub hofft auf das nächste Jahr. Für sie ist das Hilfsprojekt eine Herzensangelegenheit geworden. «In diesem schönen Land leidenden Kindern Unterstützung zu gewähren, erfüllt mich.» Auch will Ruth Staub für interessierte Personen aus der Schweiz wieder Kulturreisen nach Burundi durchführen.

Dank der Spendengelder kann der Verein Franziskus die Weiterführung der vielfältigen Aufgaben gewährleisten. Zusätzlich braucht der Verein eine Anschubfinanzierung für das geplante Selbstfinanzierungsprojekt zum Aufbau einer nachhaltigen Hilfe zur Selbsthilfe.