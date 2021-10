Engelberg Skirennfahrerin Michelle Gisin wird Botschafterin für Engelberg-Titlis Die Engelberger Olympiasiegerin repräsentiert für die nächsten drei Jahre die folgenden drei Marken: die Destination Engelberg-Titlis, das Kempinski Palace Engelberg und die Titlis Bergbahnen.

Die Engelberger Skirennfahrerin Michelle Gisin geht für die nächsten drei Jahre eine Partnerschaft mit der Destination Engelberg-Titlis, dem Kempinski Palace Engelberg und den Titlis Bergbahnen ein und wird diese drei Marken im In- und Ausland repräsentieren. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei die Partnerschaft für Michelle Gisin eine Herzensangelegenheit: «In Engelberg bin ich aufgewachsen und der Titlis ist mein Hausberg. Hier bei meiner Familie und inmitten der faszinierenden Bergwelt kann ich mich erholen und Energie tanken. Als ich angefragt wurde, für mein Heimatdorf und die Titlis Bergbahnen als Markenbotschafterin aufzutreten, zögerte ich keine Sekunde mit der Zusage. Dass ich dabei zusätzlich unser neu eröffnetes Juwel im Dorf, das Kempinski Palace Engelberg, vertreten darf, war ein weiterer Ansporn.»

Gemeinsame Fahrt in die Zukunft (von links): Norbert Patt (CEO Titlis Bergbahnen), Andreas Magnus (Direktor Kempinski Palace Engelberg), Skirennfahrerin Michelle Gisin und Andres Lietha (Direktor Engelberg-Titlis Tourismus). Bild: PD

Die erfolgreiche Skirennfahrerin verbrachte ihre Kindheit und Jugendzeit in Engelberg, legte im Skiclub Engelberg und an der Sportmittelschule die Grundlagen für ihre jetzige Weltcupkarriere. «Mit ihrer professionellen, authentischen und sympathischen Art verkörpert sie exakt jene Werte, die auch wir als Gastgeber leben wollen», wird Tourismusdirektor Andres Lietha stellvertretend für alle drei Partner in der Mitteilung zitiert. Entsprechend stolz sei man, dass Michelle Gisin die drei Marken in ihren Kommunikationskanälen künftig mittragen werde. (inf)