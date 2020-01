Raiffeisen Nidwalden steigert Jahresgewinn Die Bank konnte bei den Ausleihungen und den Kundengeldern zulegen. Eine Herausforderung bleibt das Zinsumfeld.

Bankleiter Christoph Baumgartner (links) und Verwaltungsratspräsident Bruno Poli erläutern den Jahresabschluss der Raiffeisenbank Nidwalden. Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 21. Januar 2020) Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 21. Januar 2019)

«Wir wurden positiv überrascht vom Verlauf», sagte Christoph Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung von Raiffeisen Nidwalden, am Dienstag an der Medienkonferenz zum Jahresabschluss. Mit knapp 7.18 Millionen Franken liegt der Geschäftserfolg 5,1 Prozent höher als im Vorjahr, der Jahresgewinn steigt um 2,5 Prozent auf 3.48 Millionen. Das erlaube, eine Verzinsung der Anteilscheine von 3,75 Prozent zu beantragen.

Die Ausleihungen seien nicht ganz so stark gestiegen wie im vergangenen Jahr, aber doch um 3,7 Prozent auf gut 1.7 Milliarden Franken. Dieses Wachstum sei auch nötig, um den Umsatz einigermassen halten zu können, betonte Baumgartner. Im Zinsgeschäft haben man den Brutto-Erfolg halten können. Dabei seien der Zinsertrag, wie auch der Zinsaufwand um je rund eine Million zurückgegangen. Jedoch werde künftig der Zinsaufwand nicht im gleichen Mass sinken wie der Zinsertrag zurückgehe: «Die Durchschnittsverzinsung sinkt kontinuierlich.»

Negativzinsen sind derzeit kein Thema

Erfreulich sei auch das Wachstum bei den Kundengeldern, so Baumgartner. Diese stiegen um 7,5 Prozent auf 1.78 Milliarden Franken. «Das ist einerseits positiv, denn das stärkt unsere Eigenfinanzierung, anderseits fallen auf die überschüssige Liquidität Negativzinsen bei der Nationalbank an.» Der Zuwachs spreche für das Vertrauen der Bevölkerung in die Bank. Und ein wenig geholfen habe wohl auch die rigide Politik einzelner Mitbewerber in Sachen Minuszinsen. Diese sind für Privatpersonen bei Raiffeisen Nidwalden derzeit kein Thema. «Wir können uns das als Genossenschaft derzeit nicht erlauben», sagte Baumgartner dazu. Bei Firmenkunden liegt die Grenze bei einem Guthaben bei einer Million Franken – sofern ein Unternehmen sonst keine Geschäfte mit der Bank abwickelt.

Wesentlich für das gute Ergebnis sei auch der tiefere Geschäftsaufwand. Sowohl der Sachaufwand (-6 %) als auch der Personalaufwand (-3,1%) seien reduziert worden. Beim Personal hätten sich noch die Synergien der Fusion ausgewirkt. Ende 2019 arbeiteten 84 Personen in 64,7 Vollzeitstellen für die Bank. Höher fielen 2019 die Abschreibungen aus. Hier fiel unter anderem eine Sonderabschreibung auf die neue Software, die Raiffeisen vergangenes Jahr in Betrieb nahm.

Der Verwaltungsrat sei sehr zufrieden mit dem Resultat, sagte Verwaltungsratspräsident Bruno Poli am Dienstag in Stans. Die tiefen Zinsen blieben eine Herausforderung, hielt er fest. «Trotzdem konnten wir uns regional sehr gut behaupten und auch innerhalb der Raiffeisenbanken in der näheren Umgebung stehen wir sehr gut da.» Mit ihren 21 500 Mitgliedern gehöre Raiffeisen Nidwalden zu den grössten in der Schweiz.

Die Sparer werden bestraft

Auch aus strategischer Sicht sei die Entwicklung bei Zinsertrag und Zinsaufwand eine Herausforderung, sagte Bruno Poli. Und der Sparer werde bestraft. «Das kann es nicht sein und ich begreife nicht, weshalb die Gewichtung der Zentralbanken so einseitig fokussiert ist.» Daran werde sich in nächster Zukunft leider nichts ändern.

Eine tragende Funktion hatten Christoph Baumgartner und Bruno Poli bei der Reform der Strukturen in der schweizweiten Raiffeisengruppe. «Wir haben uns dort stark engagiert und konnten die neue Corporate Governance der Raiffeisengruppe wesentlich prägen», sagte Baumgartner.

Nicht zuletzt aufgrund der Affäre Vincenz habe man erkannt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Raiffeisenbanken und Raiffeisen Schweiz zu wenig institutionalisiert war. Um diesen Austausch sicherzustellen, habe man im Herbst an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung mit einer Eignerstrategie und überarbeiteten Statuten neue Strukturen geschaffen.