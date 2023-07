Raser in Alpnach 113 km/h zu schnell unterwegs: Tourist brettert mit Mietwagen über A8 In Alpnach Dorf auf der A8 war am Freitag ein 28-jähriger Tourist mit 220 km/h unterwegs. Er muss nun eine Busse zahlen und erhält eine Anzeige.

220 km/h anstatt die vorgegebenen 100 km/h: Am Freitagmittag um 12.20 Uhr erfasste eine semistationäre Messanlage einen massiven Geschwindigkeitsübertritt auf der Autostrasse A8 in Alpnach Dorf. Nach Abzug der Toleranz bedeutet dies einen Geschwindigkeitsübertritt von 113 km/h – was den Rasertatbestand erfüllt.

Geblitzt wurde ein 28-jähriger Tourist, der gemäss der Medienmitteilung der Kantonspolizei Obwalden mit einem «PS-starken Mietwagen» unterwegs war. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und muss eine Kaution von mehreren tausend Franken bezahlen. Ausserdem erhält er ein Fahrverbot für die Schweiz und muss mit einer Anzeige rechnen. (se)