Raubüberfall in Giswil: Zeugen gesucht Die Obwaldner Kantonspolizei ermittelt in einem Raubüberfall. Sie veröffentlicht Beschreibungen der Täter.

Zwei maskierte Männer haben am Sonntag gegen 20.30 Uhr einen 18-jährigen Mann überfallen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war der Mann alleine mit seinem Roller auf dem Bahnhofweg zwischen der Sportplatzstrasse und dem Schulhausplatz unterwegs. Die Maskierten versperrten dem Opfer auf einer kleinen Brücke den Weg und zerrten ihn vom Fahrzeug. Dabei erlitt er leichte Schürfungen. Als der Mann ihnen sein Geld nicht geben wollte, versuchten die beiden, seinen Roller zu entwenden. Dies misslang ihnen, da der Mann den Schlüssel vom Roller gezogen hatte. Die beiden Unbekannten flohen daraufhin zu Fuss und ohne Beute in Richtung Mehrzweckgebäude / Industrie Giswil.

Signalement der Täter

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich Schulhaus Giswil verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den gesuchten Männern geben können, sich unter Telefon 041 666 65 00 zu melden. Beide Täter sind etwa 180 cm gross, trugen zur Tatzeit dunkle Kleider und Wollmützen mit ausgeschnittenen Augen und sprachen nur gebrochen Deutsch. Der eine war 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Figur, braune Hautfarbe. Der zweite Täter war 20 bis 25 Jahre alt und von athletischer Figur. (unp)