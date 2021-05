Rechnung Lungern schreibt knapp 400'000 Franken Gewinn Die Serie von erfolgreichen Abschlüssen konnte fortgesetzt werden. Die Finanzreserven wurden aufgestockt statt angezapft.

Die Gemeinde Lungern kann für das Jahr 2020 wiederum ein positives Jahresergebnis präsentieren. Das Resultat liegt in einer ähnlichen Grössenordnung wie schon 2018 und 2019. Konkret wurde ein Ertragsüberschuss von 394'000 Franken erzielt. In diesem Ergebnis enthalten ist eine Zuweisung von 1 Million Franken in die finanzpolitische Reserve. «Der Abschluss ist damit auch deutlich positiver als budgetiert», schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung.

Im Budget war ein leichter Gewinn von 11'500 Franken vorgesehen, bei einer Entnahme von 376'000 Franken aus den Reserven. «Diese Entnahme war nun nicht notwendig.» Die betrieblichen Aufwendungen betrugen 9,6 Millionen und lagen um 9,4 Prozent unter dem Budget und auch leicht unter dem Vorjahr.

Fast 10 Prozent mehr Steuern

Die Gemeinde streicht positive Differenzen im Sachaufwand heraus, dies aufgrund des Verzichts oder der Redimensionierung von geplanten Unterhaltsprojekten. Hinzu kam eine unerwartet günstige Entwicklung der Kosten im Sozial- und Gesundheitsbereich. Auch auf der Einnahmenseite verlief die Entwicklung günstig. Der Fiskalertrag erreichte 7,5 Millionen und lag um 9,5 Prozent über den Erwartungen. Mit 401'000 Franken lagen die Nettoinvestitionen insgesamt unter Budget aber deutlich über dem Vorjahr. Die Investitionen umfassten Arbeiten im Bereich Strassenbau und Abwasser.

«Die Finanzkennzahlen liegen nach einigen Jahren mit sehr günstigen Abschlüssen bei guten bis sehr guten Werten», bilanziert die Gemeinde. Lungern verfügt über ein Nettovermögen von 2400 Franken pro Kopf. Das frei verfügbare Eigenkapital beläuft sich nach Verbuchung des Jahresgewinns 2020 auf 4,2 Millionen Franken. Die finanzpolitischen Reserven betragen 3,4 Millionen. Diese stehen für die Stärkung der Erfolgsrechnung nach der Belastung durch künftige Bauprojekte zur Verfügung.

Die Rechnung 2020 ist traktandiert an der Gemeindeversammlung. Diese findet am 27. Mai 2021 um 20 Uhr in der Polyhalle von Brünig Indoor statt.