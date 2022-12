Recht Neue Gesetze und Verordnungen: Das ändert sich 2023 im Kanton Obwalden Neues Jahr – neue Bestimmungen: Für die Obwaldnerinnen und Obwaldner gibt es unter anderem Änderungen im Steuerbereich und bei der Fischerei.

In Obwalden funktionierte die Grundstückschätzung bisher unter der Mitwirkung der Grundstückeigentümer über ein eigenes Mitwirkungsportal. Mit der Ablösung der bisher verwendeten Software fällt das bisherige Mitwirkungsportal weg, eine Vereinfachung für die Eigentümer. Die benötigten Angaben zu den Grundstücken können ab 2023 einfach in der Steuererklärung deklariert werden.

Schon Ende Oktober 2021 genehmigte der Kantonsrat einen Nachtrag zum Schätzungs- und Grundpfandgesetz sowie die zugehörige Verordnung (Gesetz über die amtliche Schätzung der Grundstücke und das Grundpfandrecht [Art. 23a]). Der Gesetzesnachtrag ermöglicht es der Steuerverwaltung, die Grundstückschätzungen nach einem neuen System vorzunehmen und die dafür nötige Software zu beschaffen.

Verbot von Echolotgeräten in der Fischerei

Mit Echolotgeräten, der sogenannten Live-Sonar-Technologie, können gezielt grosse Fische geködert und gefangen werden. Grosse Fische sind jedoch nach heutigem Kenntnisstand populationsrelevant und ihre gezielte Befischung kann einen Fischbestand beeinträchtigen. Aus diesem Grund wird der Einsatz der Live-Sonar-Technologie auf dem Sarnersee verboten. Für den Lungerersee, wo überwiegend die eingesetzten Regenbogenforellen befischt werden, sowie für den Wichelsee, auf dem keine Boote zugelassen sind, stand ein Verbot nicht zur Diskussion. Für den Alpnachersee gelten die Bestimmungen des Fischereikonkordats Vierwaldstättersee, für welchen die zuständige Fischereikommission vor einigen Wochen ein Positionspapier gegen die Weiterverbreitung der Live-Sonar-Technologie publiziert hat.

An öffentlichen Ufern am Sarnersee darf länger gefischt werden. Bild: Carole Lauener

Längere Nachtfischzeiten am Sarnersee: Neben dem Verbot der Live-Sonar-Technologie auf dem Sarnersee werden die Bestimmungen über die Nachtfischerei angepasst. Zwischen dem 1. März und dem 31. Oktober darf von 22 bis 4 Uhr, vom 1. November bis Ende Februar von 20 bis 6 Uhr grundsätzlich nicht gefischt werden. Die bisher geltende Ausnahme für die Nachtfischerei auf Trüschen wird aufgehoben. Stattdessen darf künftig am Sarnersee von öffentlich zugänglichen Ufern aus zwischen 1. März und 31. Oktober länger gefischt werden, nämlich von 4 bis 24 Uhr.

Der Kanton fördert im Rahmen von Landschaftsqualitätsprojekten Massnahmen zur Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften und im Rahmen von Vernetzungsprojekten die Vernetzung von Biodiversitätsförderflächen mit Beiträgen. Ab 2023 erhalten Obwaldner Landwirtinnen und Landwirte auch für Massnahmen und Flächen ausserhalb des Kantons Direktzahlungen bezüglich Landschaftsqualität und Vernetzung.

Reorganisation des Bau- und Raumentwicklungsdepartements

Um strategisch wichtige und teilweise neue Aufgaben in den Bereichen Hochbau, Strassenbau sowie Energie und Klima effizient und erfolgreich zu erfüllen, wird das Bau- und Raumentwicklungsdepartement ab dem 1. Januar 2023 in vier Ämter gegliedert. Das Hoch- und Tiefbauamt wird in ein Hochbauamt und ein Tiefbauamt aufgeteilt. Der Fachbereich Energie und Klima wird in das Amt für Raumentwicklung und Verkehr verschoben. Dieses wird in Amt für Raumentwicklung und Energie umbenannt. Die kantonale Baukoordination wird vom Amt für Raumentwicklung und Verkehr ins Hochbauamt verschoben.

Und schliesslich wurde eine Vereinfachung des Verfahrens bei Staatshaftungsfällen ins Kindes- und Erwachsenenschutzrecht aufgenommen: über Forderungen auf Schadenersatz und Genugtuung bis zu 10'000 Franken, die von Beiständinnen und Beiständen zu verantworten sind und im Zusammenhang mit einer laufenden Massnahme stehen, entscheidet neu anstelle des Regierungsrats die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde.