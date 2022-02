REGIERUNGSRATSWAHLEN OBWALDEN Cornelia Kaufmann: «Ich schrecke auch vor unangenehmen Dossiers nicht zurück» Als einzige Neukandidatin mischt die 44-jährige Mitte-Politikerin Cornelia Kaufmann die Obwaldner Regierungsratswahlen auf.

Cornelia Kaufmann-Hurschler in ihrem Heimatdorf mit dem Titlis im Hintergrund. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 18. Januar 2022)

Noch befindet sich Cornelia Kaufmann-Hurschlers Wirkungsstätte in Engelberg, etwas versteckt und diskret in einer Gasse im Dorfkern. Seit 2017 berät die Juristin hier in ihrer eigenen Kanzlei als selbstständige Rechtsanwältin und Notarin Klientinnen und Klienten in vielen juristischen Bereichen des Prozessrechts, sei es im Familien-, im Vertrags- oder Baurecht sowie in notariellen Belangen.

Ihre Ausbildung komme ihr auch bei ihrer politischen Arbeit zugute, sagt die 44-Jährige. Als Mitglied im Obwaldner Kantonsrat, dem Cornelia Kaufmann seit 2014 angehört, müsse man sich immer wieder mit Gesetzgebungen auseinandersetzen. «Da es mein tägliches Brot ist, mit Gesetzestexten zu arbeiten, fällt es mir leicht, die Problemstellungen dahinter zu erfassen.»

Durch Vermittlungsgeschick Respekt verschafft

Durch ihren Beruf sei sie es sich ausserdem gewohnt, zu vermitteln und mehrheitsfähige Kompromisse zu suchen. «Bei Scheidungen beispielsweise, bei denen ich nicht selten beide Ehepartner vertrete, ist es meine Aufgabe, Lösungen zu finden, mit denen am Ende beide Parteien einverstanden sind», schildert Cornelia Kaufmann. «Das ist in der Politik gar nicht so viel anders.»

In beiden Bereichen müsse man sich ins Gegenüber hineinversetzen und künftige Entwicklungen abschätzen können. «Wenn eine Lösung kurzfristig sinnvoll erscheint, kann sie längerfristig zum Problem werden. Da ist strategisches Denken gefragt, sowohl als Anwältin als auch als Politikerin.»

Mit diesen Fähigkeiten habe sie es denn auch geschafft, sich als eine von 55 Mitgliedern im Kantonsrat parteiübergreifend Respekt und Gehör zu verschaffen. «Wenn ich in einer Kommission mitarbeite, wird meine Meinung angehört und geschätzt. So konnte ich schon die eine oder andere Entwicklung anstossen.» Als stille Schafferin nehme sie dann auch in Kauf, dass dieser Teil der politischen Arbeit nicht sehr medienwirksam sei. Eine Vorstoss-Königin sei sie ohnehin nicht. «Aber die Vorstösse, die ich eingereicht habe, haben etwas bewirkt.»

Mit viel Motivation und dem nötigen Rüstzeug fürs Regierungsratsamt

Bald schon könnte die 44-Jährige an einem anderen Arbeitsplatz etwas bewirken: in der kantonalen Verwaltung in Sarnen. Nach acht Jahren im Kantonsrat, davon einem Jahr als Präsidentin, kandidiert Cornelia Kaufmann nun als Regierungsrätin.

Als sie von ihrer Partei angefragt wurde, ob sie bereit sei, für die Regierungsratswahlen zu kandidieren, sei ihr der Entscheid zunächst nicht leicht gefallen. «Zumal ich dann meine Kanzlei schliessen muss, die ich sehr gerne führe.» Der Reiz des Exekutivamts und der damit verbundenen Verantwortung habe dann jedoch überwogen. «Ich habe Freude an der Politik und spüre eine grosse Motivation, den Kanton Obwalden mitzugestalten. Also nutze ich die Chance, mich als Regierungsrätin zur Wahl zu stellen.»

Sie sei nicht nur motiviert, sondern auch geeignet für das Amt, ist Cornelia Kaufmann überzeugt. So erfülle sie das Anforderungsprofil der CVP/Mitte an eine Regierungsrätin und bringe das nötige Rüstzeug für das Amt mit. «Ich bin ein zuverlässiger und engagierter Mensch, der gerne nach umsetzbaren und pragmatischen Lösungen sucht.»

Ausserdem würden ihr auch als Regierungsrätin die Fähigkeiten und Erfahrungen als Rechtsanwältin zugutekommen. «Ich erfasse Problemstellungen schnell, kann mich in die entsprechenden Themen reinknien und schrecke auch vor unangenehmen Dossiers nicht zurück.» Schliesslich könne sie auch als Anwältin Probleme nicht einfach vor sich herschieben und warten, bis sie sich selber lösen. «Ich traue mich, Entscheidungen zu treffen – wenn nötig auch unbequeme.»

Greift Cornelia Kaufmann den Sitz von Maya Büchi an?

Cornelia Kaufmann tritt als einzige neue Kandidatin gegen fünf Bisherige an. Ihre Kandidatur sei nicht als Angriff auf einen spezifischen Sitz zu werten, sondern vielmehr eine Reaktion auf das Bedürfnis nach einer Auswahl, sagt die 44-Jährige. «In verschiedenen Kreisen wurde eine Unzufriedenheit mit dem jetzigen Regierungsratsgremium spürbar. Das ist der Grund, wieso die CVP/Mitte sich entschieden hat, aktiv zu werden und der Bevölkerung mit einer Kandidatur eine Auswahl zu bieten.»

In der Obwaldner Bevölkerung wird – längst nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand – kolportiert, Cornelia Kaufmann greife mit ihrer Kandidatur den Sitz von Gesundheits- und Finanzdirektorin Maya Büchi an. Dies nicht zuletzt auch deswegen, weil die CVP/Mitte in der Medienmitteilung die Kandidatur damit begründete, dass in Obwalden in den nächsten Jahren in Bereichen wie Finanzen und Gesundheitswesen – also in Maya Büchis Departement – «wichtige Herausforderungen» anstehen.

Und nun betont Cornelia Kaufmann, auch vor unangenehmen Dossiers nicht zurückzuschrecken. Zufall? Cornelia Kaufmann sagt:

«Natürlich lief beim Thema Gesundheitsversorgung und Spital in den letzten Jahren nicht alles gut, das ist unbestritten. Und auch bei den Finanzen ist der Kanton Obwalden meiner Meinung nach längst nicht über dem Berg.»

Trotzdem verstehe sie nicht, wieso man ihr immer wieder vorhalte, dass ihre Kandidatur explizit gegen Maya Büchi gerichtet sei. Schliesslich stehe für die Themen und die Unzufriedenheit, die deshalb in der Bevölkerung entstanden ist, nicht Maya Büchi als Einzelperson, sondern der Gesamtregierungsrat in der Verantwortung. «Ausserdem finde ich, darf es durchaus auch zwei Frauen im Obwaldner Regierungsrat geben, oder zwei Engelberger oder zwei Mitglieder der CVP/Mitte. Die Bevölkerung hat nun die Wahl und kann die geeignetsten Personen wählen.»

Grundsätzlich bereit und in der Lage für jedes Departement

Die Frage, welches Departement sie sich im Falle einer Wahl wünschen würde, stelle sie sich gar nicht, sagt die Mitte-Politikerin. «Wenn ich gewählt werde, geht es nach dem Anciennitätsprinzip und ich darf das Departement führen, das übrig bleibt.» Sie sehe in jedem der fünf Departemente Aufgabenstellungen und Themen, die sehr reizvoll und interessant seien. «Und als Regierungsrätin muss man grundsätzlich bereit und auch in der Lage sein, jedes Departement zu übernehmen.»

Als Regierungsrätin wolle sie dazu beitragen, den Kanton Obwalden auf dem bereits eingeschlagenen und guten Weg weiterzubringen.

«Unser Kanton soll weiterhin ein attraktiver Standort bleiben, sowohl zum Wohnen als auch zum Arbeiten und touristisch. Diese Spannungsfelder gilt es weiterhin im Auge zu behalten.»

Wie hoch ihre Chancen als einzige Neue gegen fünf Bisherige stehen, sei schwer einzuschätzen, sagt Cornelia Kaufmann. «Ich musste bisher noch nie eine politische Niederlage einstecken», gibt sie zu bedenken. «Alles, was ich bis jetzt begonnen habe, ist mir gelungen.»

Entsprechend gross wäre wohl die Enttäuschung, sollte sie die Wahl am 13. März verpassen. Denn auch wenn sie gegenüber ihren zwei neun- und zwölfjährigen Söhnen hie und da auf den olympischen Gedanken verweist, dass das Mitmachen zähle und schon ein Erfolg sei, so sehe sie sich keinesfalls als Alibi-Kandidatin. «Wenn ich etwas mache, dann richtig. Und wenn ich mich als Regierungsrätin zur Verfügung stelle, dann will ich das auch.»