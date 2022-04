Regionaler Tourismus John de Haan wird Präsident von Giswil-Mörlialp-Tourismus 38 Mitglieder durfte der Verein vergangenen Montag an der 91. Generalversammlung im Restaurant Zollhaus begrüssen.

Links der neue Präsident John de Haan, rechts der nach sieben Jahren abtretende Marcel Frangi. Bild: PD

Präsident Marcel Frangi schaut auf das vergangene Jahr zurück und sieht trotz Corona auch positive Veränderungen. Wer hätte gedacht, dass trotz dieser schwierigen Zeit das eine oder andere Tourismusangebot profitieren konnte? Während die Gastronomie und die Indoor-Aktivitäten 2020 und 2021 noch auf vieles verzichten mussten und existenziell zu bangen hatten, konnte der Outdoor-Sport in vielen Bereichen neue Gäste gewinnen.

Giswil-Mörlialp-Tourismus konnte in dieser Zeit verschiedene Projekte vorbereiten. So wurden Tafeln mit Info-Kärtchen, welche das gesamte touristische Angebot in Giswil aufzeigen, an mehreren öffentlichen Orten (Alpbeizli, Restaurants, Camping usw.) montiert. Gäste, die bereits in Giswil sind, sollen auf diese Weise über weitere Angebote wie Übernachtungsmöglichkeiten, Restaurants und Aktivitäten informiert werden in der Hoffnung, sie als wiederkehrende Gäste zu gewinnen.

Dank eines tadellos funktionierenden Wanderwegteams unter der Leitung von Tony Sigrist konnte die Neusignalisierung der Wanderwege umgesetzt werden. Alle Wegweiser wurden montiert und die Zwischenmarkierungen zum grössten Teil angebracht. Auf dem Weg zur Sakramentskapelle wurden Treppen und Brücken neu erstellt, damit die wunderschöne Rundwanderung ab Giswil Richtung Kleinteil und Altibach zur Sakramentskapelle zum Erlebnis wird.

Neues Angebot: Die wohl kleinste Kneippanlage der Schweiz

Dank einer privaten Initiative von Hans Reinhard hat sich das touristische Angebot in Giswil mit der wahrscheinlich kleinsten Kneippanlage der Schweiz erweitert. Die Kneippanlage befindet sich am Lauiufer in direkter Nähe einer Schwefelquelle.

Marcel Frangi gab nach siebenjähriger Tätigkeit als Präsident seinen Rücktritt bekannt und wurde verabschiedet. Als Nachfolger wurde John de Haan, der ehemalige Präsident des Obwaldner Gewerbeverbandes, für die nächsten drei Jahre einstimmig gewählt. (pd/sez)