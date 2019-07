Reisezentrum des Bahnhofs Engelberg erhält neues Gesicht Eineinhalb Jahre nach dem Nein zum grossen Engelberger Bahnhofsprojekt steht der Plan B. Dabei wird auch die Schalterhalle erneuert. Matthias Piazza

Das Bahnhofsgebäude von Engelberg mit Baujahr 1976 ist in die Jahre gekommen. Nun erneuert es die Zentralbahn innen und aussen. Vorgesehen sind Auffrischungen an der Fassade und Sanierung der öffentlichen Toiletten. Was vor allem die Bahnkunden freuen dürfte: Die Schalterhalle wird komplett erneuert. Trennende Glasscheiben zwischen Mitarbeitern und Kunden gehören dann bald der Vergangenheit an.

Der Engelberger Bahnhof. (Archivbild: PD)

Stattdessen treten die täglich rund 200 Bahnkunden in eine helle rund 200 Quadratmeter grosse Halle mit offenen Schaltern, wie man sie seit Februar 2018 auch von Stans und seit Juli 2013 von Sarnen kennt. Nebst eigentlichen Schaltern gibt es im neuen Reisezentrum auch Beratungszonen, wo sich die Kunden sitzend am Tisch etwa über Zugreisen ins Ausland beraten lassen können.

Das Lager wird verkleinert. «Die freigewordene Fläche werden für Läden vermieten, vorstellbar ist auch, dass der Kiosk vergrössert wird», sagt dazu Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn (ZB).

Fit für die nächsten zehn Jahre

600 000 Franken will die ZB in die Erneuerung investieren. Die Arbeiten sollten im Winter beginnen und im Mai des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Damit soll das Bahnhofsgebäude für die nächsten zehn Jahre weiter benutzt werden können. Michael Schürch begründet diese kurze Zeit mit dem kantonalen Richtplan, der die räumliche Entwicklung der nächsten 25 Jahre festlegt. Nach der Genehmigung durch den Kantonsrat am kommenden 12. September und durch den Bundesrat im März 2020 haben die Gemeinden fünf Jahre Zeit für die Umsetzung.

«Wir gehen davon aus, dass wir frühestens 2025 die Planung für die Neugestaltung des gesamten Bahnhofareals wieder an die Hand nehmen können», erklärt Michael Schürch. Dies, weil der neue Richtplan verdichtetes Bauen im Zentrum fördert.

Engelberger lehnten Umzonung ab

Dies wird der zweite Anlauf sein. ZB und Post als Grundeigentümer planten vor zwei Jahren nebst dem Ersatz des sanierungsbedürftigen Bahnhofgebäudes durch einen modernen Neubau vier weitere Gebäude – mit Hotelunterkünften im unteren Preissegment und Wohnungen. Im L-förmigen Bahnhofsbau wären eine moderne Schalterhalle, eine Poststelle, ein Supermarkt, ein Kiosk und Büros zum Vermieten geplant gewesen. Eine dafür notwendige Umzonung des rund 6000 Quadratmeter grossen Areals in die Sondernutzugszone Bahnhof hat das Engelberger Stimmvolk am 26. November 2017 abgelehnt.

Unabhängig davon wurde im August 2015 nach sechsmonatiger Bauzeit die umgebaute Bahnanlage eingeweiht. Für 13 Millionen Franken entstanden neue überdachte Perrons, die ein barrierefreies Einsteigen in die Niederflurzüge ermöglichen und an die Länge der heutigen Züge angepasst sind.