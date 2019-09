Renommierte Stiftung zieht wegen Schenkungssteuer nach Kerns

Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinde), dem sie nach ihrem Zweck und Wirkungskreis angehören. In der Schweiz waren Ende 2018 laut der eidgenössischen Stiftungsaufsicht ESA total 13169 Stiftungen registriert. 4453 stehen unter Aufsicht der ESA.

Gemäss den letzten verfügbaren Zahlen von 2015 betrug die gesamte Bilanzsumme jener Stiftungen, die der ESA unterstellt waren, über 50 Milliarden Franken bei einem Eigenkapital von gut 37 Milliarden Franken. Zwischen 1995 und 2017 hat die Zahl der von der ESA beaufsichtigten Stiftungen massiv zugenommen, von 1440 auf 4362. «Das Stiften hat in der Schweiz eine lange Tradition, der Standort Schweiz ist für Stiftende offensichtlich attraktiv», schreibt die ESA auf Anfrage.

Wer gemeinnützig ist, zahlt keine Steuern

Einmal eingerichtete Stiftungen können nicht so einfach wieder aufgehoben werden. Das kann nur die zuständige Aufsichtsbehörde, wenn etwa der Stiftungszweck unerreichbar geworden ist. Stifter können auch nicht wieder an ihr Kapital herankommen, so die ESA: «Ein allfälliges Restvermögen der Stiftung muss an eine Institution mit gleichem oder ähnlichem Zweck mit Sitz in der Schweiz überwiesen werden. Ein Rückfall an die Stiftenden ist ausgeschlossen.» Wenn eine Stiftung gemeinnützig ist, wird sie von Steuern befreit. Für die Beurteilung sind die Steuerämter zuständig.

Anzahl der Stiftungen in Obwalden konstant

In Obwalden waren Mitte August 83 Stiftungen im Handelsregister registriert. Während sich die Anzahl Handelsgesellschaften in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt hat, ist im Gegensatz zur ESA die Anzahl eingetragener Stiftungen hier konstant geblieben (2004: 82 Stiftungen). 69 Stiftungen werden gemäss der selbst gewählten Zweckbestimmung im Handelsregister als gemeinnützig dargestellt. Nicht gemeinnützige Stiftungen werden laut Steueramt in Obwalden als juristische Personen besteuert und müssen sechs Prozent des Reingewinns als Gewinnsteuer abliefern. Bei der direkten Bundessteuer sind es 4,25 Prozent des Reingewinnes. Das Reinvermögen gilt als steuerbares Eigenkapital. Zu den Steuereinnahmen kann das Steueramt keine Angaben machen. Der Obwaldner Stiftungsaufsicht sind 27 Stiftungen unterstellt, der ESA 23 Stiftungen aus Obwalden.