Richterwahl im Kanton Obwalden: Komitee kämpft gegen Parteienfront Ein Komitee will Gerechtigkeit für Richter Roland Infanger. An einer Infoveranstaltung kam es zum Schlagabtausch mit den Parteien.

Roland Infanger (links), Kantonsgerichtspräsident II, und Adrian Hossli vom Unterstützungskomitee an der Infoveranstaltung. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 22. Januar 2020)

«Vieles liegt im Dunkeln» stellte unsere Zeitung in einem Beitrag zur Richterwahl fest. Um mehr Transparenz rund um die Wiederwahl von Roland Infanger als Präsident des Kantonsgerichts II zu schaffen, lud sein Unterstützungskomitee unter der Führung des Künstlers Adrian Hossli am Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung in die Sarner «Metzgern». Dem Aufruf folgten rund 50 Personen

«Ich erwarte, dass heute Abend die Gerechtigkeit zum Vorschein kommt», erklärte Hossli unserer Zeitung. «Bei der Auseinandersetzung mit der Person Roland Infanger und den Begleitumständen seiner Kandidatur haben wir nämlich festgestellt, dass keineswegs alles rund gelaufen ist.» Am Tisch neben dem Gesprächsleiter nahm ein gefasster und um Sachlichkeit bemühter Roland Infanger Platz. «Als Richter möchte ich die Welt wenigstens ein kleinwenig gerechter machen und mich so für das Gemeinwohl einsetzen», begründete der 55-jährige Jurist seine von sämtlichen Obwaldner Parteien angefochtene Kandidatur für die Wahl vom 9. Februar.

Ultimative Rücktrittsforderung

Infanger ist parteilos – ein Status, den er als «Schutz für Unbefangenheit» bezeichnete. Unbefangenheit gelte auch für Richter, welche einer Partei angehören, war seitens der Politiker zu hören, worauf Infanger betonte: «So selbstlos sind die Parteien nun auch nicht.» Hossli machte auf deren aktive Unterstützung ihrer eigenen Kandidaten aufmerksam. Das Gerede von der Abhängigkeit bezeichnete Bruno von Rotz, Obwaldner CVP-Präsident, umgehend als «Blödsinn». Kurzum: «Die gibt es nicht!»

Die Geschlossenheit sämtlicher Obwaldner Parteien gegen die Wiederwahl Infangers überraschte den Gesprächsleiter nicht. «Sie haben sich nur auf die dem Kantonsrat zugänglichen Amtsberichte gestützt, daraus ihre einseitigen Schlüsse gezogen und gemeinsam die Presse orientiert; dies ohne sich persönlich mit dem Betroffenen zu unterhalten.» Das Gespräch mit Infanger sei gesucht worden; dieser habe abgelehnt, widersprach Marcel Jöri, CVP-Fraktionschef im Kantonsrat und verwies auf ein Schreiben vom 1. Oktober 2019. Infanger als Empfänger erkannte im Inhalt des Briefes allerdings keinerlei Gesprächsbereitschaft, «vielmehr ein Ultimatum mit der Aufforderung zum Rückzug der Kandidatur», wie er erklärte.

Relevante Daten unter Verschluss

Die fachliche Arbeit des 2013 gewählten Gerichtspräsidenten konnte auch an der Infoveranstaltung nicht qualifiziert werden. «Richterbezogene Daten», darunter auch Fallzahlen und damit die Möglichkeit, die Arbeitsbelastung beziehungsweise Überbelastung Infangers verbindlich zu erkennen, blieben bisher unter Verschluss. Das Komitee zweifelt daran, dass der gemäss Reglement für die Aufteilung der Arbeitslast unter den drei Präsidien zuständige Vorsteher des Kantonsgerichts I ausreichend für gleichmässige Belastung gesorgt hat. Die Parteienvertreter von SVP, CVP, CSP und SP wehrten sich mit markigen Worten gegen «Hosslis Versuch, an der Versammlung nicht anwesende Personen zu beschuldigen.»

«Immerhin haben die beiden verbleibenden Gerichtspräsidien während der längeren, krankheitsbedingten Abwesenheit von Roland Infanger dessen Fälle erledigt und die Pendenzen abgebaut. Arbeiten die etwa besser oder effizienter als der abwesende Kollege?» Dieser Frage ging Infanger aus dem Weg. Er bedankte sich jedoch bei den beiden Präsidien für die vorübergehende Bewältigung seines Pensums. Nach dem allgemein herrschenden Klima unter den Gerichtsvorsitzenden befragt, wirkte Infanger unentschlossen.

Von einer «Revanche» auf die Niederlage 2013, als Infanger gegen die Empfehlung aller Parteien – ausser der SVP – gewählt wurde, wollten die Parteienvertreter nichts wissen: «Für uns ist er nicht ein Sündenbock, wie das Komitee erklärt. Wir berufen uns auf die Debatten im Kantonsrat und die Amtsberichte der Rechtspflegekommission.»