Rück-/Ausblick «Landenberg»-Gastronom Peter Muff: Der Neustart verlief zäher als erwartet Kaum ist die Coronakrise einigermassen überwunden, wartet mit steigenden Energiepreisen schon die nächste Herausforderung auf die Gastronomie. Gastgeber Peter Muff vom «Landenberg» über ein schwieriges Jahr.

Die Gastronomie hat schwierige Zeiten hinter sich. Corona hat die Branche nachhaltig geschädigt. Der Obwaldner Gastgeber Peter Muff vom Sarner Restaurant Pappalappa (13 «Gault-Millau»-Punkte) und Muffis Nachtrestaurant im Gasthaus zum Landenberg kann ein Lied davon singen, wie zäh der Neustart dieses Jahr war. 2022 war für ihn «ein mit Hoffnung bepacktes Jahr». Es gelte, Corona mit all seinen wüsten Nebentönen hinter sich zu lassen. «Mein Betrieb war auch krank auf der Notfallstation. Diese konnte er inzwischen verlassen, aber er muss sich weiterhin täglich bewegen. Wenn jemand aus dem Spital kommt, hat er nicht sofort den gleichen Herzschlag oder Blutdruck wie vor dem Eintritt.»

Der Neustart nach der Aufhebung der Massnahmen Anfang Jahr verlief harziger als erwartet. Muff erinnert sich:

«Ich dachte mir, nach der Aufhebung der einschränkenden Massnahmen folge dann schnell wieder Normalbetrieb. Leider war dem nicht so, auch wenn es umsatzmässig schwierig zu beziffern ist.»

Welches Konzept schafft Vertrauen?

Gegen Ende 2021 seien viele Unsicherheiten vorhanden gewesen, und zwar verschiedenster Natur, da sich die beiden Betriebe im Landenberg in Angebot und den Öffnungszeiten völlig unterscheiden und demzufolge ein unterschiedliches Publikum suchten. Es blieb abzuwarten, welchem Konzept die Gäste schneller Vertrauen schenken würden – dem traditionellen klassischen Konzept im «Pappalappa» oder dem dynamisch jugendlichen Konzept im Muffis Nachtrestaurant.

Personell hat Muff Glück gehabt. Er habe nie jemandem künden oder wegen Personalmangel Angebote streichen müssen. Abgänge musste er aber trotzdem hinnehmen. Aufgrund einer Vakanz suchte er daraufhin mehrere Mitarbeitende in der Hoffnung, mindestens einen davon zu finden. Nach aussen hin hätte man leicht spekulieren können, dass Muff die ganze Crew auswechseln wollte und damit auch sich selbst. Doch für ihn hatte diese Art von Personalsuche System, denn je nachdem, was er finden würde, wollte er seine Frontarbeit entsprechend neu definieren. Und gefunden wurde dann doch noch ein Mitarbeiter. «Der Neue heisst Pippo und ist mein persönlicher Glücksfall in 2022», schwärmt Muff und meint, dass das Schicksal ihm einfach mal einen Gefallen machen wollte.

Pippo habe dem Restaurant in kurzer Zeit ein neues Gesicht gegeben. Was vorher schon schön war, dem habe er die i-Tüpfelchen aufgesetzt. «Er ist wie ein Lichtregisseur, der mit Spots und Farben neue Akzente setzt und der ganzen Belegschaft ein freudiges Strahlen abgewinnt.»

Wie umgehen mit steigenden Energiepreisen?

Doch während sich die Gastronomie langsam von Covid-19 erholt, muss sie bereits mit der nächsten Schwierigkeit kämpfen: Die Energiepreise steigen massiv. «Das belastet uns sehr, kommendes Jahr zahlen wir 39 Prozent mehr.» Man hätte darum Überlegungen angestellt, einen Energiezuschlag zu erheben, diesen Gedanken aber schnell wieder verworfen. «Ausser Strom zu sparen, versuchen wir, die Auslastung zu optimieren, und kalkulieren da und dort differenzierter. Wir wollen die Gäste nicht strafen, weil sie zu uns kommen.» Eine weitere Massnahme sei, die Gäste besser auf die beiden Betriebe zu verteilen. Sie also zu motivieren, ab 23 Uhr den Abend im «Muffis» ausklingen zu lassen, anstelle zwei Betriebe offen zu halten. «Nur schon mit Licht und Belüftung können wir auf diese Weise einiges sparen.»

Wie Muff müssen sich auch andere Obwaldner Wirte überlegen, wie sie mit der Situation umgehen wollen. «Die Wirte tun sich schwer mit dem Entscheid, zusätzliche Kosten zu verlangen», mutmasst Muff. «Die Gäste werden ohnehin schon überall belastet. Zudem haben während der Corona-Schliessungsmonate der Restaurants viele Leute gelernt, zu kochen, und das sogar als Hobby entdeckt. Das Konsumverhalten hat sich geändert.»

An Silvester muss Gastgeber Muff selbstverständlich auch mitanpacken im «Pappalappa», wo ein Sechs-Gänge-Menu serviert wird, und anschliessend beim fröhlichen Ausklingen im Parterre, im Muffis Nachtrestaurant. «Zwei Jahre lang lief an diesen Festtagen nichts. Ich bin gespannt, was nach dieser Zeit wieder abgeht.» Muff hat aber auch grosse Erwartungen und Träume ans kommende Jahr. «Irgendwie spüre ich, dass das EWO sich für alle überraschend meldet mit der Mitteilung, dass man sich bei der Strompreiserhöhung gewaltig verrechnet hätte und somit keine Aufschläge anfallen würden», sagt er und lacht.

«Aber im Ernst, ich hoffe, dass wir endlich wieder freie Bahn haben und wir nicht weiter in unseren Entwicklungen gestoppt werden. Zudem wäre es uns allen zu gönnen, wenn es wieder fröhlicher, sorgenfreier und positiver würde als die letzten beiden Jahre.»