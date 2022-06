Sachseln Trotz Taucher und Helikopter: 23-Jähriger versinkt im Sarnersee und wird seither vermisst Trotz sofortiger Hilfe konnte der Mann nach dem Vorfall nicht mehr gesichtet werden. Er gilt seither als vermisst.

In Sachseln kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Bade-Unglück. Gemäss ersten Erkenntnissen begab sich dabei ein 23-Jähriger ins Wasser, um einen Ball zu holen. Er gilt seither als vermisst, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Gemeldet wurde der Vorfall gestern Abend kurz nach 22 Uhr.

Nachdem sich der junge Mann in der Nähe des Edisriedbachs im Sarnersee ins Wasser begab, bemerkten andere Badegäste kurz darauf, dass er um Hilfe rief und versank. Trotz sofortiger Hilfe von anwesenden Personen konnte er nicht mehr gesichtet werden.

Einsatzkräfte sind vor Ort

Wie es weiter heisst, konnte der ausländische Mann auch bei der Suchaktion durch Sondergruppen der Polizei und Feuerwehr nicht aufgefunden werden. Diese dauerte bis in die Morgenstunden an und wird nun fortgesetzt.

Polizeitaucher arbeiten dabei von einem Boot aus, das mit blau-weisser Flagge gekennzeichneten ist. Dieses Kennzeichen bedeutet gemäss Polizei «Ich habe Taucher unten, Abstand halten und langsam fahren».

Ebenfalls im Einsatz standen der Rettungsdienst, die REGA, die Stützpunktfeuerwehr Sarnen, Polizeitaucher der Luzerner Polizei sowie die Kantonspolizei Obwalden. (lga)