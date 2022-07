Sachseln Bau für neues Wasserreservoir hat begonnen Das in die Jahre gekommene Reservoir Obflue muss ersetzt werden. Im Jahr 2023 soll der neue Bau in Betrieb genommen werden.

Der Bezirksrat der Wasserversorgung Sachseln zusammen mit Vertretern der ausführenden Unternehmungen und des Planers beim Spatenstich. Bild: PD

Anfang Juni konnte der Bau des neuen Reservoirs Obflue für die Wasserversorgung Sachseln in Angriff genommen werden. Notwendig wurde der Neubau durch die bauliche Entwicklung in Sachseln, schreibt die Wasserversorgung Sachseln in einer Mitteilung. So sei nicht nur der Bedarf an Trinkwasser durch die zusätzlichen Bezüger gestiegen, sondern auch die bereitzustellenden Löschwassermengen zur Bekämpfung von Bränden seien grösser geworden.

Das neue Reservoir entsteht direkt unterhalb des gleichnamigen alten Reservoirs Obflue. Dieses hat bereits ein stattliches Alter von über 80 Jahren erreicht. Daher stelle der Ersatz dieses Baus durch das neue Reservoir für die Wasserversorgung die wirtschaftlichste und sinnvollste Lösung dar, heisst es in der Mitteilung. Bis zum Abschluss der Arbeiten am neuen Reservoir bleibt das alte Reservoir vollständig in Betrieb. So werde sichergestellt, dass die Trinkwasserversorgung von Sachseln auch während der Bauzeit jederzeit aufrechterhalten bleibt.

Mehr als die vierfache Wassermenge speichern

Sinnbildlich für die Entwicklung von Sachseln wird das alte Reservoir Obflue durch einen weitaus grösseren Neubau ersetzt. Das neue Reservoir wird mit einem Fassungsvermögen von 1250 Kubikmeter mehr als die vierfache Wassermenge speichern können. Es wird erwartet, dass die Arbeiten an der Baugrube bis Ende Juli 2022 abgeschlossen werden. Das gesamte Aushubvolumen wird rund 4600 Kubikmeter betragen. Ab Mitte August werden die Arbeiten zur Erstellung des Rohbaus für das neue Reservoir Obflue in Angriff genommen. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2023 geplant. (pd/RIN)