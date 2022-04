Sachseln Der Dreck ist weg: Schüler und Senioren haben das Seeufer wieder flott gemacht für den Sommer Sachsler Schüler packten gestern gemeinsam mit Pensionären und Mitarbeitern der Stiftung Rütimattli an und befreiten den Seezugang in Sachseln von Abfall und Schwemmholz.

Bis zu insgesamt 60 Kilogramm Abfall landet durchschnittlich im Abfallsack: von Zigarettenstummel, über kleines Geäst bis hin zu Schuhen und Flaschen. Bild: Irene Infanger (Sachseln, 7. April 2022)

Er stach Lino Enz sofort ins Auge, der kleine gelbe Ball, nur wenige Meter von der Ufermauer entfernt. Ihn aus dem Wasser zu hieven, war jedoch kein leichtes Unterfangen. Lino schaffte es dennoch – dank der Mithilfe seiner Freunde. Am Ende gehörte der Ball genauso in den Güselsack wie die gefundenen PET- und Bierflaschen, der einzelne Schuh und die zahlreichen Zigarettenstummel. «Bierflaschen an den Uferböschungen sind ja nichts Ungewöhnliches. Der Massageball dann doch eher», meinte Lino Enz, der mit einer grossen Zange «bewaffnet» gestern das Sachsler Seeufer von Schwemmholz und Abfall beseitigte. Der junge Sachsler war einer von 30 Schülerinnen und Schüler der Integrativen Orientierungsschule (IOS 1a und 1b), die gestern gemeinsam mit Pensionären, Mitarbeiterinnen der Stiftung Rütimattli und des Sachsler Gemeindedienstes das Seeufer von Abfall befreite. «Eine coole Sache. Und wenn wir jetzt gut arbeiten, haben wir am Nachmittag frei», freute sich der 7. Klässler bereits auf den verdienten Lohn.

Gemeinsam anpacken: Für das grössere Schwemmholz brauchte es gleich vier starke Hände. Bild: Irene Infanger (Sachseln, 7. April 2022)

Freude am Einsatz im Freien zeigte auch Remo Rainoni, der gestern mit 15 weiteren Pensionären die Jugendlichen unterstützte. «Sobald man genau hinschaut, sieht man etwas», sagte Rainoni und griff sogleich nach ein paar herumliegenden Zigarettenstummeln. Er ist überzeugt: «Man sieht den Unterschied vorher und nachher.» Rainoni hat schon mehrmals als Freiwilliger mitgemacht, wenn zuletzt auch mit einer Pause. «Ich finde es eine schöne Sache und erinnere mich jeweils gerne an diesen Tag zurück», erklärte der Sachsler Pensionär.

Schwemmholz wird zu Grillholz verarbeitet

Das von den Helferinnen und Helfern beiseitegelegte Holz wird am Ende von den Mitarbeitenden des Gemeindedienstes in die Mulden verfrachtet. «Wir schätzen die grosse Unterstützung an diesem Tag sehr», sagt Thomas Burch, Leiter der Gemeindedienste Sachseln. «Wir würden sicherlich eine Woche benötigen, um das alles alleine zu erledigen», hebt Burch hervor. 8 bis 10 Tonnen Schwemmholz und 50 bis 60 Kilogramm Abfall kommen durchschnittlich an einer solchen Putzaktion zusammen. «Heuer hat es etwas weniger Schwemmholz wegen des Hochwassers im letzten Sommer, als schon viel Schwemmholz beseitigt wurde», erklärte Burch. Dennoch: Auch in diesem Jahr sammelte sich so einiges Holz an, das jedoch nicht alles in den vier Mulden verschwand. Ein Teil davon wurde in der Nähe der Badi kurzerhand zersägt und als Brennholz an den Grillplätzen für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Und auch die Mitarbeiterinnen der Stiftung Rütimattli nahmen das eine oder andere Holz vorsorglich auf die Seite: für die Erstellung schöner Kunstobjekte.

Mehrere Jugendliche krankheitshalber ausgefallen

«Normalerweise unterstützen uns an diesem Tag auch Jugendliche der Stiftung Rütimattli. Leider mussten sie sich heuer krankheitshalber abmelden», erklärte der Projektverantwortliche Patrick Berwert. Der Oberstufenlehrer koordiniert jeweils die Aktion, die in dieser Form seit gut fünf Jahren besteht. Vorher waren es mehrheitlich die Senioren des Dorfes, die sich dem Aufräumen annahmen. «Inzwischen koordinieren wir dies von der Schule aus und wollen so vor allem zwei Ziele erreichen: die Sensibilisierung der Jugendlichen im Umgang mit Littering und dem Schutz der Natur sowie die Verminderung von Konflikten im Umgang zwischen Pensionären, Jugendlichen und Jugendlichen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung», erklärt Patrick Berwert. Die zahlreichen Komplimente der Sachsler Bevölkerung zeige zudem, dass die Aktion sehr geschätzt werde. «Und dies wird heute euer Verdienst sein», richtete Berwert das Lob an die Jugendlichen.