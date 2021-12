Sachseln Ehemaliger Wirtschaftsförderer soll in den Gemeinderat Die CVP/Mitte Sachseln schlägt als Nachfolger von Peter Rohrer im Sachsler Gemeinderat den 55-jährigen Knut Hackbarth-Spichtig vor.

Knut Hackbarth-Spichtig. Bild: PD

Nach sechs Jahren als Gemeindepräsident von Sachseln hat Peter Rohrer auf Ende des Amtsjahres seine Demission eingereicht. Die CVP/Mitte Sachseln schlägt als Nachfolger Knut Hackbarth-Spichtig vor.

Hackbarth-Spichtig lebt seit vielen Jahren in Sachseln und ist Vater von drei erwachsenen Kindern. Nach seinem Lizenziatsabschluss in Betriebswirtschaft begann er seine Karriere im Bereich der Markt- und Medienforschung. Während der Einführung der Obwaldner Steuerstrategie war er von 2006 bis 2010 als Obwaldner Wirtschaftsförderer tätig. Seit 2013 arbeitet er für ein international tätiges Unternehmen in der Kommunikationsbranche. In seiner Freizeit engagiert sich Hackbarth-Spichtig im kulturellen Bereich.

Die Ortspartei ist laut Mitteilung überzeugt, einen äusserst fähigen, engagierten und bestens vernetzten Kandidaten für den Gemeinderat vorzuschlagen. (sok)