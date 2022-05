Sachseln Einwohnergemeinde und Korporation planen gemeinsamen Wärmeverbund Der bestehende Wärmeverbund soll mittelfristig mit dem von der Korporation Sachseln geplanten zusammengeführt werden. Die beiden Räte streben hierzu eine gemeinsame «Wärmeverbund Sachseln AG» an.

Der Sachsler Wald ist ein beliebtes Naherholungsgebiet und übernimmt als Schutzwald eine wichtige Funktion. Die Aufrechterhaltung dieses Schutzwaldes benötigt viel Pflege, bei welcher jährlich mehr als 4200 m3 Energieholz anfallen. Die Einwohnergemeinde habe dieses Potenzial schon früh erkannt und betreibe seit 1998 einen grossflächigen Wärmeverbund mit Holzschnitzeln aus dem Sachsler Wald, schreibt die Korporation Sachseln in einer Mitteilung an die Medien.

Im Sinne einer nachhaltigen Energiepolitik und im Hinblick auf die steigenden Preise für fossile Brennstoffe plane die Korporation Sachseln ein zusätzliches Holzheizwerk direkt beim Forstwerkhof Chalchofen mit einer thermischen Leistung von rund 5,5 Megawatt zur Fernwärmeversorgung weiterer Gemeindegebiete.

Das geplante Fernwärmenetz erschliesst das Wohnheim Rütimattli und das Felsenheim, Lebensart im Alter, sowie das nördliche und östliche Gemeindegebiet von Sachseln mit Wärmeenergie für Heizung und Warmwasser. Konkret können die Quartiere Chilchweg, Chuematt, Strälermatt und alle weiteren Quartiere bis zur Sarner Gemeindegrenze etappenweise angeschlossen werden.

Land­wirtschafts- soll in eine Sonderbauzone umgezont werden

Damit die Heizzentrale beim Forstwerkhof Chalchofen realisiert werden kann, ist eine Zonenplanänderung erforderlich. Dazu soll eine Fläche von 2970 m2 von der Land­wirtschaftszone in eine Sonderbauzone umgezont werden. Zur geplanten Zonenplanänderung wurde im Februar und März ein Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung durchgeführt. Dabei sind keine Eingaben aus der Bevölkerung eingegangen. Gleichzeitig wurde das Vorprüfungsverfahren beim Kanton eingeleitet. Im Juni 2022 wird die Zonenplanänderung öffentlich aufgelegt. Danach wird an einer ausserordentlichen Korporationsversammlung diesen Herbst über den Baukredit abgestimmt. An der Gemeindeversammlung vom 30. November wird schliesslich über die Zonenplanänderung entschieden werden.

Zwei neue Hauptleitungen, erste Anschlüsse im Oktober 2023

Es ist geplant, von Januar bis März 2023 eine Haupt-Fernwärmeleitung von der Heizzentrale Chalchofen in Richtung Wohnheim Rütimattli mit Verzweigung Richtung Brüggi zu erstellen. Eine weitere Hauptleitung wird von der Heizzentrale in Richtung Felsenheim mit Abzweiger Richtung Wissibach verlegt. Im Frühling 2023 wird mit dem Bau der Heizzentrale begonnen. Bereits im Oktober können dann die ersten interessierten Kunden an den Wärmeverbund angeschlossen werden.

Visualisierung der geplanten Heizzentrale beim Forstwerkhof Sachseln. Visualisierung: PD

Gleichzeitig soll das Fernwärmenetz des bestehenden Wärmeverbunds der Einwohnergemeinde Sachseln mit demjenigen des geplanten Wärmeverbunds der Korporation zusammengeführt werden. Dazu soll eine Fernwärmeleitung vom Felsenheim bis zur heute bestehenden Heizzentrale beim Schulhaus Mattli verlegt werden.

Neue AG soll nicht gewinnorientiert sein

In einer gemeinsamen Kommission erarbeiten die Einwohnergemeinde und die Korporation aktuell die Grundlagen für den organisatorischen und physischen Zusammenschluss. Wichtig ist für alle, dass die Aktiengesellschaft nicht gewinnorientiert ausgelegt ist und dass der Wärmepreis für die bisherigen Bezüger als Folge des Zusammenschlusses nicht erhöht werden muss. (pd/sez)