Sachseln Ernst Fuchs wird neuer Bruder-Klausen-Kaplan Als frisch geweihter Priester arbeitete er bereits für die Pfarrei Sachseln. Jetzt kehrt Ernst Fuchs nach 18 Jahren wieder nach Obwalden zurück.

Ernst Fuchs tritt die Stelle in Sachseln am 1. September an. Bild: PD

Ernst Fuchs, derzeit noch Pfarrer in Lachen, wird neuer Bruder-Klausen-Kaplan. Laut einer Mitteilung des Fördervereins Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss tritt er die Stelle in Sachseln am 1. September 2022 an. Der 54-jährige Ernst Fuchs ist in Einsiedeln aufgewachsen. Nach der Matura hat er zunächst Slawistik in Bern und Prag und später Theologie in Fribourg und Rom studiert. Nach Studienabschluss arbeitete der junge Theologe mehrere Jahre als Pastoralassistent in Zürich und als Diakon in Zernez GR.

Von 2002 bis 2004 wirkte Ernst Fuchs als Vikar in der Pfarrei Sachseln. Dies war seine erste Stelle nach seiner Priesterweihe im Jahre 2003. Während vier Jahren war er danach Pfarrer in Trun GR, bevor er 2008 zum Regens des Priesterseminars in Chur berufen wurde. Seit 2012 ist Ernst Fuchs Pfarrer von Lachen im Kanton Schwyz.

Seelsorge und Wallfahrt

Der Bruder-Klausen-Kaplan steht im Dienst der Wallfahrt. Zudem ist er in einem Teilpensum in der Pfarreiseelsorge tätig. Er ist für die spirituelle Ausrichtung der Wallfahrtsseelsorge in ökumenischem Geist verantwortlich und Ansprechperson für Einzelpilger und Wallfahrtsgruppen. Er leitet zusammen mit der Geschäftsführung des Fördervereins die Aktivitäten rund um die Wallfahrt und die Verehrung des Ranftheiligen und seiner Frau Dorothee.

Der «Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss» wurde 2019 in Ergänzung zur Bruder-Klausen-Stiftung gegründet. Er ist für die Wallfahrt verantwortlich und versteht sich als breit abgestützter, weltweiter Freundeskreis von Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss. (nke)