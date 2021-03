Obwalden/Frankreich Maxon-Gruppe baut französischen Standort aus Das auf Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen mit Hauptsitz im Kanton Obwalden investiert zehn Millionen Euro in ein neues Innovations- und Produktionszentrum seiner Vertriebsgesellschaft in der Nähe von Lyon.

(sok) Die Maxon-Gruppe investiert zehn Millionen Euro in ein neues Innovations- und Produktionszentrum ihrer Vertriebsgesellschaft «Maxon France», wie es in einer Mitteilung heisst. Dieses soll im französischen Beynost bei Lyon entstehen.

Maxon verfolgt das Ziel, bis 2030 in Frankreich einen Umsatz von 40 Millionen Euro zu erzielen. Dies gehe einher mit einem geplanten Ausbau der Belegschaft. Die Zahl der Mitarbeitenden bei Maxon France soll von 50 auf 100 verdoppelt werden. «Wir freuen uns, mit der Gründung von Maxon France und unserem neuen Standort die Präsenz in Frankreich stärken zu können. Als Standort für unser Innovations- und Produktionszentrum für mechatronische Systeme spielt Frankreich auch eine zentrale Rolle bei der Entwicklung der Mechatronik für den Konzern auf internationaler Ebene», wird Bianca Braun, Mitglied des Verwaltungsrats, in der Mitteilung zitiert.

Ausbildungsstätte für Spezialisten

Der neue Standort in Beynost werde ab Ende 2021 auch das «Maxon French Lab» beheimaten, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Lab soll eine Kompetenz-Plattform im Bereich Mechatronik bieten, Entwickler, Ingenieurinnen und technische Vertriebsspezialisten ausbilden, sowie Forschungsprojekte bei «Maxon France» unterstützen. «Die Einweihung dieses neuen Standortes ist Ausdruck einer vielversprechenden französisch-schweizerischen Zusammenarbeit», wird Alain Pontille, Geschäftsführer von «Maxon France», zitiert.

Die Maxon-Gruppe wurde 1961 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Sachseln. Weltweit beschäftigt das auf Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen über 3000 Mitarbeitende – davon mehr als 1300 in Obwalden.